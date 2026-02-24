ciel couvert10°
DE | FR
burger
International
France

Un bébé meurt à bord d'un vol Air France

epa10591813 A Boeing 777 of Air France carrying evacuates from Sudan lands at Roissy CDG airport, near Paris, France, 26 April 2023. Some 245 passengers, mostly French and European nationals, that wer ...
Image d'illustrationImage: EPA

Un bébé meurt à bord d'un vol Air France

Les médecins à bord n'ont rien pu faire: un nourrisson «atteint d'une pathologie cardiaque lourde» est décédé lundi lors d'un vol Nairobi-Paris.
24.02.2026, 07:1624.02.2026, 07:16

Un nourrisson est décédé d'un arrêt respiratoire lundi matin à bord d'un vol Air France qui effectuait la liaison de Nairobi vers Paris, malgré les efforts de médecins qui voyageaient sur ce vol, a indiqué lundi la compagnie.

«Ce nourrisson, atteint d'une pathologie cardiaque lourde, venait en France pour des soins», a précisé Air France, en ajoutant que tous les protocoles sanitaires avaient été respectés. «Comme le requiert la procédure, l'équipage a contacté par satellite la régulation du Samu de Paris», qui émet un avis sur les soins à prodiguer, a souligné le porte-parole.

Pourquoi il y a un temps d'attente infernal à l'aéroport de Genève

L'équipage a ensuite lancé un appel aux passagers et plusieurs médecins se trouvaient à bord, mais leur intervention n'a pas réussi à sauver l'enfant, a-t-il ajouté.

Le nourrisson était accompagné, a indiqué la compagnie aérienne sans autre détail. Il voyageait sur le vol AF 815, qui avait décollé la veille au soir de Nairobi et a atterri à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle vers 6h10 lundi. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
New-York prend cher
Déplacements interdits, transports paralysés: les habitants de New York font face à une tempête de neige historique qui contraint la ville la plus peuplée des États-Unis à l'immobilité.
Certains doivent annuler leurs projets, d'autres se débrouiller pour aller travailler. Les New-Yorkais tentent de s'organiser face à une tempête de neige si forte que les autorités ont interdit les déplacements dans la ville la plus peuplée des Etats-Unis.
L’article