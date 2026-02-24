Image d'illustration Image: EPA

Un bébé meurt à bord d'un vol Air France

Les médecins à bord n'ont rien pu faire: un nourrisson «atteint d'une pathologie cardiaque lourde» est décédé lundi lors d'un vol Nairobi-Paris.

Un nourrisson est décédé d'un arrêt respiratoire lundi matin à bord d'un vol Air France qui effectuait la liaison de Nairobi vers Paris, malgré les efforts de médecins qui voyageaient sur ce vol, a indiqué lundi la compagnie.

«Ce nourrisson, atteint d'une pathologie cardiaque lourde, venait en France pour des soins», a précisé Air France, en ajoutant que tous les protocoles sanitaires avaient été respectés. «Comme le requiert la procédure, l'équipage a contacté par satellite la régulation du Samu de Paris», qui émet un avis sur les soins à prodiguer, a souligné le porte-parole.

L'équipage a ensuite lancé un appel aux passagers et plusieurs médecins se trouvaient à bord, mais leur intervention n'a pas réussi à sauver l'enfant, a-t-il ajouté.

Le nourrisson était accompagné, a indiqué la compagnie aérienne sans autre détail. Il voyageait sur le vol AF 815, qui avait décollé la veille au soir de Nairobi et a atterri à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle vers 6h10 lundi. (jzs/afp)