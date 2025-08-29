assez ensoleillé18°
DE | FR
burger
International
Gaza

Israël déclare Gaza-ville «zone de combat dangereuse»

epaselect epa12332517 Smoke rises following an Israeli airstrike during a military operation in the Al Sabra neighbourhood of Gaza City, Gaza Strip, 29 August 2025. More than 62,600 Palestinians have ...
Tsahal a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était «inévitable» (image d'archives).Keystone

L'armée israélienne déclare Gaza-ville «zone de combat dangereuse»

Israël fait un pas de plus vers une offensive militaire d'ampleur contre le Hamas. Son armée a déclaré que la «pause tactique locale» permettant le passage des convois de l'ONU ne s'appliquait plus à la principale ville du territoire palestinien.
29.08.2025, 11:2829.08.2025, 11:28
Plus de «International»

L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une «zone de combat dangereuse», sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas.

«A partir d'aujourd'hui (vendredi), à 10h00 (9 heures en Suisse), la pause tactique locale dans l'activité militaire ne s'appliquera pas à la zone de la ville de Gaza, qui constitue une zone de combat dangereuse», indique un communiqué militaire. Cette «pause tactique locale» quotidienne avait été annoncée fin juillet pour Gaza-ville et d'autres zones de la bande de Gaza pour, selon l'armée, «permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU» et d'ONG humanitaires dans le territoire palestinien affamé et dévasté par la guerre.

Une Romande à Gaza: «Les gens n’ont nulle part où aller»

L'armée israélienne a ajouté qu'elle continuera «de soutenir les efforts humanitaires en marge des manœuvres et des opérations militaires contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza».

Evacuation «inévitable»

La Défense civile dans Gaza a fait état vendredi de 33 morts dans le territoire palestinien depuis l'aube. L'armée n'a pas réagi dans l'immédiat.

Tsahal a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était «inévitable», au vu de la décision prise par Israël de prendre le contrôle de cette localité, la plus grande du territoire, considérée comme un des derniers bastions du Hamas. (jzs/afp)

Plus d'articles sur la situation à Gaza

Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
2
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
4
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
6
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La pharma suisse investit 700 millions pour calmer Trump
2
«J'étais dans la merde»: il raconte sa course-poursuite avec la police
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
La police de l'immigration de Trump a fait un acte «absurde»
Engagés dans la lutte contre un vaste incendie, deux pompiers «en situation irrégulière» ont été arrêtés mercredi dans l'Etat de Washington. Depuis, les critiques fusent du côté des démocrates.
L'arrestation par la police de l'immigration de deux pompiers impliqués dans la lutte contre un vaste incendie dans le nord-ouest des Etats-Unis a provoqué une polémique jeudi. Certains démocrates dénonçent un acte «absurde».
L’article