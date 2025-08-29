Tsahal a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était «inévitable» (image d'archives). Keystone

L'armée israélienne déclare Gaza-ville «zone de combat dangereuse»

Israël fait un pas de plus vers une offensive militaire d'ampleur contre le Hamas. Son armée a déclaré que la «pause tactique locale» permettant le passage des convois de l'ONU ne s'appliquait plus à la principale ville du territoire palestinien.

L'armée israélienne a déclaré vendredi que Gaza-ville était désormais une «zone de combat dangereuse», sans pour autant appeler la population à évacuer immédiatement, alors qu'Israël menace d'y lancer une offensive militaire d'envergure contre le Hamas.

«A partir d'aujourd'hui (vendredi), à 10h00 (9 heures en Suisse), la pause tactique locale dans l'activité militaire ne s'appliquera pas à la zone de la ville de Gaza, qui constitue une zone de combat dangereuse», indique un communiqué militaire. Cette «pause tactique locale» quotidienne avait été annoncée fin juillet pour Gaza-ville et d'autres zones de la bande de Gaza pour, selon l'armée, «permettre le passage en toute sécurité des convois de l'ONU» et d'ONG humanitaires dans le territoire palestinien affamé et dévasté par la guerre.

L'armée israélienne a ajouté qu'elle continuera «de soutenir les efforts humanitaires en marge des manœuvres et des opérations militaires contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza».

Evacuation «inévitable»

La Défense civile dans Gaza a fait état vendredi de 33 morts dans le territoire palestinien depuis l'aube. L'armée n'a pas réagi dans l'immédiat.

Tsahal a affirmé mercredi que l'évacuation de Gaza-ville était «inévitable», au vu de la décision prise par Israël de prendre le contrôle de cette localité, la plus grande du territoire, considérée comme un des derniers bastions du Hamas. (jzs/afp)