Un convoi égyptien à Gaza pour aider à retrouver des corps d'otages

Les autorités israéliennes veulent inspecter les engins avant leur entrée par le poste-frontière de Rafah. Keystone

Un convoi égyptien de véhicules et d'engins de chantier est entré dans la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche. Il doit aider à localiser les corps d’otages enlevés par le Hamas, selon des images de l’AFPTV.

Les véhicules ont été filmés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon le Times of Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahu a personnellement approuvé l'entrée d'une équipe égyptienne accompagnée de plusieurs véhicules d'ingénierie pour aider à localiser les corps.

«Il s'agit d'une équipe technique», a précisé le cabinet de Netanyahu, cité par le journal. «Elle se rend sur place uniquement pour localiser les otages assassinés».

Samedi soir, Al-Qahera news, une télévision liée à l'État égyptien, avait annoncé la même information.

En attente

Deux sources militaires égyptiennes ont confirmé samedi soir à l'AFP que le convoi se trouvait au point de passage de Kerem Shalom en attendant de pouvoir entrer dans la bande.

Le 17 octobre, un responsable turc avait indiqué qu'une équipe de 81 secouristes dépêchés par son pays pour des recherches attendait en Égypte pour entrer dans le territoire palestinien. Ils n'ont finalement pas obtenu le feu vert d'Israël.

En vertu de l'accord de cessez-le feu entre le Hamas et Israël, le mouvement islamiste a remis le 13 octobre, en échange de près de 2000 Palestiniens faits prisonniers, les 20 otages vivants qui étaient encore retenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023.

Mais Israël n'a jusqu'à présent récupéré que 15 des 28 dépouilles d'otages que le Hamas s'était engagé à lui rendre dans le même temps. Le mouvement palestinien affirme avoir besoin de matériel et de plus de temps pour retrouver les dépouilles dans les décombres. (ats/afp)