La bande de Gaza fait l'objet d'un cessez-le-feu depuis vendredi dernier. Image: AP

Israël-Gaza: les derniers développements

Alors que le Hamas a commencé à libérer les otages, Donald Trump est arrivé à Tel-Aviv en attendant le sommet à Charm el-Cheikh. On fait le point.

Le mouvement palestinien Hamas doit libérer lundi matin les otages israéliens encore en vie dans la bande de Gaza avant un sommet international en Egypte consacré au territoire palestinien, au quatrième jour d'un cessez-le-feu.

Voici les derniers développements, alors que des centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël doivent être aussi libérés.

Echange d'otages contre prisonniers

En vertu de l'accord annoncé la semaine dernière par le président américain Donald Trump, prévoyant le cessez-le-feu, les 48 otages ou dépouilles d'otages encore retenus dans la bande de Gaza, parmi lesquels 20 sont vivants, doivent être rendus à Israël.

👉Notre suivi Israël-Gaza en direct 👈

L'armée israélienne a cependant dit penser que les dépouilles ne seraient pas toutes rendues lundi. Un organisme international aidera à les localiser le cas échéant, selon la porte-parole du premier ministre Benjamin Netanyahou.

La branche armée du Hamas a publié lundi les noms des 20 otages vivants.L'armée israélienne a indiqué lundi matin que sept otages dans la bande de Gaza avaient été remis par le Hamas à la Croix-Rouge. Aussitôt après une première annonce par les médias israéliens, des milliers de personnes exultent place des Otages à Tel-Aviv.

En échange des otages, Israël doit libérer 250 Palestiniens détenus pour des «raisons de sécurité», dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre. Le Hamas continue d'exiger la libération de chefs palestiniens détenus par Israël dans le cadre de l'échange, ont indiqué dimanche deux sources proches de négociations et du Hamas.

«Sommet pour la paix»

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi à Charm el-Cheikh un «sommet pour la paix» consacré à Gaza, en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Ni Israël ni le Hamas ne participeront à la réunion. L'Iran, invité, non plus. Selon Le Caire, les pays représentés sont: Egypte, Etats-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Jordanie, Turquie, Indonésie, Emirats arabes unis, Pakistan, Inde, Bahreïn, Koweït, Oman, Chypre, Grèce, Azerbaïdjan, Espagne, Arménie, Hongrie, Norvège et Pays-Bas. Le Canada aussi en sera, par l'intermédiaire de son Premier ministre Mark Carney.

«Garants» de l'accord

Lors de ce sommet, les pays médiateurs doivent signer un document garantissant l'application de l'accord, a indiqué une source diplomatique sous couvert de l'anonymat. «Les signataires en seront les garants: les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et probablement la Turquie», a indiqué cette source.

Les points en suspens

Selon une source du Hamas, le mouvement islamiste a renoncé à participer à la gouvernance future de Gaza, où il s'était emparé du pouvoir en 2007. En revanche, sa direction semble unanime à rejeter le désarmement du mouvement, considéré comme terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne notamment, un autre point essentiel du plan américain.

Un haut responsable du Hamas, Hossam Badran, a mis en garde contre des négociations «difficiles» pour la prochaine phase du plan Trump, qui prévoit, outre le désarmement du Hamas, l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien de Gaza.

Israël proclame la victoire

«Ensemble, nous avons accompli d'immenses victoires (...) Partout où nous avons combattu, nous avons remporté la victoire, mais en même temps, je dois vous dire que la lutte n'est pas terminée», a dit dimanche Netanyahou.

«Certains de nos ennemis tentent de se rétablir pour nous attaquer de nouveau, et comme on dit chez nous, on s'en occupe», a-t-il ajouté sans plus de précisions. Avant lui, le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a revendiqué lui aussi «une victoire sur le Hamas».

Retours massifs au milieu des ruines

Des centaines de milliers de déplacés se sont mis en route aux premières heures du cessez-le-feu vers le nord de la bande de Gaza, cible principale de la dernière phase de l'offensive israélienne, pour ne retrouver souvent que des ruines.

Environ 500000 personnes, selon la Défense civile, étaient rentrées samedi dans le nord. 200 camions chargé d'aide sont entrés dimanche par le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël, dont six camions de diesel et cinq camions de gaz domestique.

C'est la première fois en sept mois que ce type de gaz entre à Gaza. (jzs/afp)