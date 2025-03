++ Guerre à Gaza: notre suivi en direct++

Le prix de l'or battait de nouveaux records mardi matin, face au regain des violences au Moyen-Orient. Les droits de douane décrétés par Washington et les contre-mesures annoncées par les pays concernés refroidissaient aussi l'ardeur des investisseurs, qui optaient de plus en plus pour les valeurs refuge.



A 10h00, l'once d'or montait de 0,9% à 3026,63 dollars, laissant allègrement derrière elle la barre des 3000 dollars. Sur un mois, le tarif du métal jaune a pris 3,1% et s'est envolé de plus de 40% sur un an. Les cours des autres métaux précieux montaient aussi. L'once d'argent prenait 1,1% à 34,10 dollars et celle de platine gagnait 0,6% à 1029,20 dollars.



«Les droits (de douane) imposés par le président (américain) Donald Trump et les mesures de rétorsion des pays concernés ont augmenté les craintes quant à un affrontement commercial», ont averti les analystes de Trading Economics.

L'Union européenne a annoncé mercredi dernier des droits de douane sur plusieurs produits américains, dont le bourbon, les motos ou les bateaux, en représailles aux surtaxes américaines de 25% entrées en vigueur le même jour sur l'acier et l'aluminium. Dans la foulée, Donald Trump s'est dit prêt à porter à 200% les droits sur les alcools européens si Bruxelles n'abandonnait pas l'idée de taxer à 50% le bourbon.