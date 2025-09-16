La ville de Gaza a passé une nuit sous les bombes. Keystone

«Gaza brûle»: forts bombardements après la visite de Rubio

Peu après la visite du secrétaire d'Etat américain, l'armée israélienne a mené d'intenses frappes nocturnes dans la principale ville du territoire palestinien. «Il y a des morts, des blessés et des personnes disparues sous les décombres», assure un porte-parole local.

Plus de «International»

La ville de Gaza a été touchée par des bombardements forts et soutenus tôt dans la nuit de lundi à mardi, ont indiqué plusieurs témoins à l'AFP, peu après une visite à Jérusalem du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio visant à exprimer le soutien des Etats-Unis à Israël.

«Il y a des bombardements massifs et incessants sur la ville de Gaza et le danger ne cesse d'augmenter», a déclaré à l'AFP Ahmed Ghazal, un habitant de cette zone. Cet homme de 25 ans a décrit une «explosion qui a violemment secoué le sol du quartier» peu après 01hlocale mardi (00h heure suisse).

«J'ai couru dans la rue, sur le site de la frappe», «trois maisons» d'un bloc résidentiel «ont été complètement rasées».

«De nombreuses personnes sont emprisonnées sur les débris et on peut entendre leurs cris» Ahmed Ghazal

Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que «les bombardements se (poursuivaient) intensément dans toute la ville de Gaza», précisant que «le nombre de morts et de blessés (continuait) d'augmenter».

Bombardement à Gaza-ville Keystone

«Il y a des morts, des blessés et des personnes disparues sous les décombres suite à des frappes aériennes israéliennes visant un bloc résidentiel près de la place Al-Shawa dans la ville de Gaza», a-t-il détaillé, évoquant «un massacre majeur».

«Très courte fenêtre»

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a de son côté affirmé la détermination d'Israël à poursuivre son offensive contre le Hamas. «Gaza brûle. Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas», a déclaré Katz sur X.

«Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit achevée» Israël Katz

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a averti mardi que le Hamas ne disposait que de quelques jours pour accepter un accord de cessez-le-feu au moment où Israël a lancé des frappes particulièrement nourries sur la ville de Gaza.

«Les Israéliens ont commencé à mener des opérations là-bas. Nous pensons donc que nous avons une très courte fenêtre de temps pour qu'un accord puisse être conclu» avec le mouvement islamiste palestinien, a-t-il déclaré à des journalistes.

Marco Rubio Keystone

«Nous n'avons plus des mois» mais «probablement quelques jours et peut-être quelques semaines,» a déclaré Rubio aux journalistes en quittant Israël pour le Qatar.

Le secrétaire d'Etat américain est attendu à Doha mardi après avoir promis la veille à Jérusalem le «soutien indéfectible» des Etats-Unis à Israël pour éliminer le Hamas à Gaza. (jzs/ats/afp)