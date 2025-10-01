assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Gaza

Paix à Gaza: le Hamas ne veut pas renoncer à ses armes

epa11897520 A fighter from Hamas&#039;s Izz ad-Din al-Qassam Brigade attends a ceremony to hand over three Israeli hostages to the Red Cross team, in Khan Yunis, southern Gaza Strip, 15 February 2025. ...
Les armes constituent depuis toujours une ligne rouge pour le Hamas (image d'archives).Keystone

Plan de paix à Gaza: le Hamas ne veut pas renoncer à ses armes

Le mouvement islamiste souhaite amender certaines clauses du plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. Notamment concernant le désarmement et les expulsions.
01.10.2025, 13:3101.10.2025, 13:31

Le Hamas souhaite amender certaines clauses du plan de Donald Trump pour Gaza, notamment sur le désarmement. C'est ce qu'a affirmé mercredi à l'AFP une source palestinienne proche de la direction du mouvement.

Les négociateurs du mouvement islamiste ont tenu des discussions mardi à Doha, la capitale du Qatar, avec les médiateurs qataris et égyptiens ainsi que des responsables turcs, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, en ajoutant que le Hamas avait besoin de «deux ou trois jours tout au plus» pour donner sa réponse.

Voici le plan de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza

Le plan du président américain, approuvé par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévoit un cessez-le-feu, la libération de tous les otages détenus par le Hamas, le désarmement du mouvement et un retrait progressif d'Israël de la bande de Gaza. Mais le Hamas «souhaite modifier certaines clauses comme celle sur le désarmement et l'expulsion des cadres du Hamas» hors du territoire, selon cette même source.

Les dirigeants du Hamas veulent également des «garanties internationales» qu'Israël se retirera intégralement de la bande de Gaza et qu'il n'y aura plus d'assassinats à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, a-t-elle ajouté. Six personnes ont été tuées en septembre dans une attaque israélienne visant des responsables du Hamas réunis à Doha pour discuter d'une proposition de cessez-le-feu.

«Deux opinions au sein du Hamas»

Le Hamas est également en contact avec «d'autres parties régionales et arabes», a ajouté la source, sans donner de détails. Une autre source proche des négociations a déclaré à l'AFP qu'«il existe deux opinions au sein du Hamas» concernant le plan américain.

«La première soutient l'approbation inconditionnelle, car la priorité est un cessez-le-feu dans le cadre des garanties données par Trump, avec des médiateurs veillant à ce qu'Israël mette en oeuvre le plan», a déclaré cette source..

«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»

«La seconde émet de sérieuses réserves concernant des clauses clés, rejetant le désarmement et les expulsions (...) Elle privilégie une approbation conditionnelle, assortie de clarifications reflétant les exigences du Hamas et des mouvements de la résistance», a-t-elle ajouté. «Le Hamas et les mouvements veulent un cessez-le-feu immédiat, mais pas au prix d'un compromis sur les principes nationaux fondamentaux», a-t-elle conclu. (jzs/ats)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
2
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
Comment Israël a rasé Gaza
4
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
6
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
Thèmes
Voilà à quoi ressemblerait la maison d’un haut dirigeant du Hamas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne
Ils ont essayé de racketter le convoi de Robbie Williams
Pas de chance pour deux fonctionnaires bulgares: en réclamant des pots-de-vin lors d'un contrôle routier, une pratique courante, ils ne s'attendaient pas à tomber sur les camions transportant du matériel pour le concert de Robbie Williams.
Une plainte sa été déposée, conduisant à leur licenciement. «Ils ont utilisé Google Translate» en vue de se faire comprendre des chauffeurs britanniques, a détaillé lundi en conférence de presse de responsable de la police à Sofia, le commissaire Lyubomir Nikolov.
L’article