Plan de paix à Gaza: le Hamas ne veut pas renoncer à ses armes

Le mouvement islamiste souhaite amender certaines clauses du plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien. Notamment concernant le désarmement et les expulsions.

Le Hamas souhaite amender certaines clauses du plan de Donald Trump pour Gaza, notamment sur le désarmement. C'est ce qu'a affirmé mercredi à l'AFP une source palestinienne proche de la direction du mouvement.

Les négociateurs du mouvement islamiste ont tenu des discussions mardi à Doha, la capitale du Qatar, avec les médiateurs qataris et égyptiens ainsi que des responsables turcs, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, en ajoutant que le Hamas avait besoin de «deux ou trois jours tout au plus» pour donner sa réponse.

Le plan du président américain, approuvé par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, prévoit un cessez-le-feu, la libération de tous les otages détenus par le Hamas, le désarmement du mouvement et un retrait progressif d'Israël de la bande de Gaza. Mais le Hamas «souhaite modifier certaines clauses comme celle sur le désarmement et l'expulsion des cadres du Hamas» hors du territoire, selon cette même source.

Les dirigeants du Hamas veulent également des «garanties internationales» qu'Israël se retirera intégralement de la bande de Gaza et qu'il n'y aura plus d'assassinats à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire, a-t-elle ajouté. Six personnes ont été tuées en septembre dans une attaque israélienne visant des responsables du Hamas réunis à Doha pour discuter d'une proposition de cessez-le-feu.

«Deux opinions au sein du Hamas»

Le Hamas est également en contact avec «d'autres parties régionales et arabes», a ajouté la source, sans donner de détails. Une autre source proche des négociations a déclaré à l'AFP qu'«il existe deux opinions au sein du Hamas» concernant le plan américain.

«La première soutient l'approbation inconditionnelle, car la priorité est un cessez-le-feu dans le cadre des garanties données par Trump, avec des médiateurs veillant à ce qu'Israël mette en oeuvre le plan», a déclaré cette source..

«La seconde émet de sérieuses réserves concernant des clauses clés, rejetant le désarmement et les expulsions (...) Elle privilégie une approbation conditionnelle, assortie de clarifications reflétant les exigences du Hamas et des mouvements de la résistance», a-t-elle ajouté. «Le Hamas et les mouvements veulent un cessez-le-feu immédiat, mais pas au prix d'un compromis sur les principes nationaux fondamentaux», a-t-elle conclu. (jzs/ats)