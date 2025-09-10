Les soutiens de la flottille dans le port de Sidi Bou Said, en Tunisie. Image: www.imago-images.de

La flottille pour Gaza dit qu'un autre de ses bateaux a été touché

Un deuxième navire a été en proie à un incendie en Tunisie. Le mouvement dénonce une nouvelle attaque présumée de drone.

La flottille pour Gaza a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un autre de ses bateaux avait été touché près de Tunis. Elle dit soupçonner un drone, au lendemain d'un incident similaire.

«Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone», a affirmé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. «Deuxième nuit, deuxième attaque de drone», a dit Melanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille.

L'«Alma», qui bat pavillon britannique, a été frappé selon la flottille dans les eaux tunisiennes, au large de Sidi Bou Saïd dans la banlieue nord de Tunis. Il «a subi des dommages causés par un incendie sur son pont supérieur. Le feu a depuis été éteint, et tous les passagers ainsi que l'équipage sont sains et saufs», selon le texte.

«Aucun» engin détecté

Des journalistes sur place ont pu voir un bateau au loin entouré d'embarcations avec des gyrophares des forces de l'ordre tunisiennes. Des sirènes étaient audibles et des dizaines de militants ont brièvement manifesté sur la plage de Sidi Bou Saïd pour protester contre l'attaque présumée.

«Ces attaques répétées interviennent dans un contexte d'agression israélienne intensifiée contre les Palestiniens à Gaza, et constituent une tentative orchestrée pour distraire et faire dérailler notre mission» La flottille pour Gaza

La veille, c'est le «Family» qui avait été touché, avaient annoncé les organisateurs, vidéos à l'appui. La Garde nationale tunisienne, l'équivalent de la gendarmerie, avait démenti toute frappe de drone, assurant que selon ses premières constatations, «aucun» engin n'avait été détecté.

La flottille doit prendre la mer mercredi en direction de Gaza. (jzs/ats)