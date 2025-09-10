en partie ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Gaza

La flottille pour Gaza dénonce une nouvelle attaque de drone

Les soutiens de la flottille dans le porte de Sidi Bou Said, en Tunisie.
Les soutiens de la flottille dans le port de Sidi Bou Said, en Tunisie.Image: www.imago-images.de

La flottille pour Gaza dit qu'un autre de ses bateaux a été touché

Un deuxième navire a été en proie à un incendie en Tunisie. Le mouvement dénonce une nouvelle attaque présumée de drone.
10.09.2025, 09:2810.09.2025, 09:28
Plus de «International»

La flottille pour Gaza a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un autre de ses bateaux avait été touché près de Tunis. Elle dit soupçonner un drone, au lendemain d'un incident similaire.

«Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone», a affirmé la «Global Sumud Flotilla» sur Instagram. «Deuxième nuit, deuxième attaque de drone», a dit Melanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille.

La flottille vers Gaza dénonce une frappe de drone sur un bateau

L'«Alma», qui bat pavillon britannique, a été frappé selon la flottille dans les eaux tunisiennes, au large de Sidi Bou Saïd dans la banlieue nord de Tunis. Il «a subi des dommages causés par un incendie sur son pont supérieur. Le feu a depuis été éteint, et tous les passagers ainsi que l'équipage sont sains et saufs», selon le texte.

«Aucun» engin détecté

Des journalistes sur place ont pu voir un bateau au loin entouré d'embarcations avec des gyrophares des forces de l'ordre tunisiennes. Des sirènes étaient audibles et des dizaines de militants ont brièvement manifesté sur la plage de Sidi Bou Saïd pour protester contre l'attaque présumée.

«Ces attaques répétées interviennent dans un contexte d'agression israélienne intensifiée contre les Palestiniens à Gaza, et constituent une tentative orchestrée pour distraire et faire dérailler notre mission»
La flottille pour Gaza

La veille, c'est le «Family» qui avait été touché, avaient annoncé les organisateurs, vidéos à l'appui. La Garde nationale tunisienne, l'équivalent de la gendarmerie, avait démenti toute frappe de drone, assurant que selon ses premières constatations, «aucun» engin n'avait été détecté.

Ce Romand explique pourquoi il risque sa vie en mer pour Gaza

La flottille doit prendre la mer mercredi en direction de Gaza. (jzs/ats)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
2
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
Comment Israël a rasé Gaza
4
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
6
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Japon: le come-back de ce maire accusé de 99 cas de harcèlement sexuel
Un ex-maire japonais accusé de 99 faits de harcèlement sexuel a retrouvé un siège municipal, déclenchant stupeur et indignation sur les réseaux.
Un maire qui avait démissionné après avoir fait l'objet de 99 accusations de harcèlement sexuel a été élu conseiller municipal dans une ville japonaise. C'est ce qu'ont annoncé lundi des responsables locaux, suscitant la colère et la stupéfaction sur internet.
L’article