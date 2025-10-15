assez dégagé10°
DE | FR
burger
International
Gaza

Le Hamas a remis les dépouilles d'otages dont il disposait

epa12456502 Palestinian fighters from Hamas&#039;s Izz ad-Din al-Qassam Brigades guards as vehicles of the International Committee of the Red Cross (ICRC) arrive to transport remains of Israeli hostag ...
Un soldat du Hamas, le 15 octobre 2015.Keystone

Le Hamas a remis les dépouilles d'otages auxquelles il a pu accéder

La branche armée du mouvement palestinien Hamas a dit mercredi soir avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, selon un communiqué.
15.10.2025, 22:2915.10.2025, 22:37

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, a annoncé avoir «rempli son engagement au titre de l'accord en remettant tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès».

Deux nouveaux cercueils ont été remis dans la soirée à la Croix Rouge, selon l'armée israélienne. «Quant aux dépouilles restantes, leur récupération et leur extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial», dit encore le communiqué du Hamas.

La porte-parole du gouvernement israélien Shosh Bedrosian avait indiqué dimanche qu'un «organisme international», convenu dans le cadre du plan parrainé par les Etats-Unis, aiderait «à localiser les otages morts s'ils ne sont pas retrouvés et libérés» lundi.

Sept corps

L'accord de cessez-le-feu parrainé par Donald Trump, prévoyait que le Hamas remette à Israël tous les otages encore détenus à Gaza, les vivants et les morts, dans les 72 heures, c'est-à-dire au plus tard à 09h00 GMT lundi.

Mais si le Hamas a bien libéré dans les temps les 20 otages encore vivants, il n'a remis que sept dépouilles de captifs sur les 28 retenues à Gaza: quatre lundi soir et trois autres mardi.

Mercredi, les familles de trois otages ont confirmé l'identification par les autorités des restes des corps rendus mardi. L'armée israélienne a par ailleurs affirmé qu'une quatrième dépouille rendue par le Hamas mardi soir n'était pas celle d'un otage, sans fournir plus de détails.

Contre 45 dépouilles palestiniennes

En échange de leur retour, Israël a rendu aux autorités de Gaza 45 dépouilles de Palestiniens, comme convenu aux termes de l'accord.

Le Hamas avait déjà rendu une dépouille ne correspondant pas à un otage lors d'une précédente trêve en février, et évoqué à l'époque une «erreur» avant de remettre le bon corps.

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Ces pays reconnaissent les Etats de Palestine ou d'Israël
Ces pays reconnaissent les Etats de Palestine ou d'Israël
de Alexandre Cudré
La mort de cet influenceur raconte les luttes de pouvoir à Gaza
La mort de cet influenceur raconte les luttes de pouvoir à Gaza
de Bojan Stula
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
1
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
de Hansjörg Friedrich Müller
Le plus dur reste à venir à Gaza
Le plus dur reste à venir à Gaza
de Thomas Seibert, Istanbul
Erdogan a fait «d'une pierre, deux coups» en aidant les Suisses de la flottille
Erdogan a fait «d'une pierre, deux coups» en aidant les Suisses de la flottille
de Alexandre Cudré
Après avoir humilié ses adversaires, Israël fait face à un «tsunami»
2
Après avoir humilié ses adversaires, Israël fait face à un «tsunami»
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
La reine du ski alpin prend une décision radicale
3
Voici où on trouve le plus de chats en Suisse
Cette région pro-russe serait «au bord de la faillite»
Depuis plusieurs jours la région sécessionniste de Transnistrie ne reçoit plus une goutte de gaz. Cela pourrait la conduire à abandonner Moscou pour réintégrer la Moldavie.
Située en République de Moldavie, la région séparatiste pro-russe de Transnistrie semble au bord de l’effondrement économique. Selon la Deutsche Welle, cette bande de terre sous l'égide de Moscou n’a plus accès aux livraisons de gaz depuis plusieurs jours.
L’article