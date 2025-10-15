Un soldat du Hamas, le 15 octobre 2015. Keystone

Le Hamas a remis les dépouilles d'otages auxquelles il a pu accéder

La branche armée du mouvement palestinien Hamas a dit mercredi soir avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, selon un communiqué.

Plus de «International»

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, a annoncé avoir «rempli son engagement au titre de l'accord en remettant tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès».

Deux nouveaux cercueils ont été remis dans la soirée à la Croix Rouge, selon l'armée israélienne. «Quant aux dépouilles restantes, leur récupération et leur extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial», dit encore le communiqué du Hamas.

La porte-parole du gouvernement israélien Shosh Bedrosian avait indiqué dimanche qu'un «organisme international», convenu dans le cadre du plan parrainé par les Etats-Unis, aiderait «à localiser les otages morts s'ils ne sont pas retrouvés et libérés» lundi.

Sept corps

L'accord de cessez-le-feu parrainé par Donald Trump, prévoyait que le Hamas remette à Israël tous les otages encore détenus à Gaza, les vivants et les morts, dans les 72 heures, c'est-à-dire au plus tard à 09h00 GMT lundi.

Mais si le Hamas a bien libéré dans les temps les 20 otages encore vivants, il n'a remis que sept dépouilles de captifs sur les 28 retenues à Gaza: quatre lundi soir et trois autres mardi.

Mercredi, les familles de trois otages ont confirmé l'identification par les autorités des restes des corps rendus mardi. L'armée israélienne a par ailleurs affirmé qu'une quatrième dépouille rendue par le Hamas mardi soir n'était pas celle d'un otage, sans fournir plus de détails.

Contre 45 dépouilles palestiniennes

En échange de leur retour, Israël a rendu aux autorités de Gaza 45 dépouilles de Palestiniens, comme convenu aux termes de l'accord.

Le Hamas avait déjà rendu une dépouille ne correspondant pas à un otage lors d'une précédente trêve en février, et évoqué à l'époque une «erreur» avant de remettre le bon corps.