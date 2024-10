Des partisans de l'opposition manifestent à Tbilissi contre les résultats des élections législatives. Keystone

«Elections volées»: une partie des votes seront recomptés en Géorgie

Les autorités géorgiennes vont effectuer un recomptage des voix dans 14% des bureaux de vote du pays. Cette décision fait suite aux accusations de fraude électorale formulées par l'opposition.

Un recomptage des votes va débuter mardi dans 14% des bureaux de vote en Géorgie, où l'opposition pro-européenne accuse le parti au pouvoir de fraude et d'avoir «volé» les législatives, a annoncé la commission électorale.

Les autorités «vont mener un recomptage des voix dans cinq bureaux de vote de chaque circonscription», selon un communiqué de la commission.

D'après des résultats quasi définitifs, le parti Rêve géorgien (KO) a récolté 53,92% des voix, contre 37,78% pour la coalition d'opposition. Cette dernière a contesté le résultat et revendiqué la victoire.

Dérive autoritaire

«Vos votes ont été volés, mais nous ne laisserons personne voler notre avenir», a déclaré la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement, mais aux pouvoirs constitutionnels limités. Elle a mis en cause l'utilisation du vote électronique, une première dans le pays, et a évoqué des méthodes comme l'achat de votes et des pressions.

Dirigé par le milliardaire Bidzina Ivanichvili et gouvernant la Géorgie depuis 2012, Rêve géorgien est accusé par l'opposition de s'être engagé dans une dérive autoritaire prorusse et d'éloigner cette ancienne république soviétique du Caucase de la perspective d'une adhésion à l'Union européenne et à l'Otan. (asi/ats)