«Il s'est vendu à Poutine!» Un homme se jette sur Orban

(Traduit et adapté par Chiara Lecca et Alexandre Cudré)

Ils regroupent des partis comme le Rassemblement national, le FPÖ autrichien ou le parti hongrois Fidesz, auquel appartient Viktor Orban. Parmi les points communs, on retrouve une critique prononcée des institutions européennes, une politique d'immigration très restrictive et un scepticisme sur les mesures de protection du climat.

L'activiste est Marton Gyekiczki, un opposant politique hongrois. Après avoir été maîtrisé par la sécurité et plaqué au sol, on peut aussi l'entendre crier, à l'encontre de Viktor Orban:

Un soldat français au Sud-Liban: «On a l'impression de ne servir à rien»

Watson a recueilli le témoignage d'un soldat français de la force intérimaire de l'ONU (Finul) déployée près la frontière entre Israël et le Liban, où la guerre entre les Israéliens et le Hezbollah fait rage. «Les stocks d'eau et de vivres de la Finul se réduisent dangereusement, on se sent impuissants et inutiles», dit-il. Récit.

La personne qui nous parle en ces termes est un militaire du contingent français de la Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban. Ce militaire est actuellement basé dans le plus grand des trois camps français de la Finul, situé au Sud-Liban, à une vingtaine de kilomètres d’Israël, dans la zone des combats entre l’Etat hébreu et le Hezbollah.