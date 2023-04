Accident ferroviaire en Grèce: les circonstances du drame éclaircies

La collision entre deux trains le 28 février dernier à Tempé, qui a causé la mort de 57 personnes, est due «à une multitude de facteurs», selon un rapport publié ce jeudi.

Plus de «International»

«L'accident est le résultat de plusieurs facteurs liés aux ressources humaines, à l'équipement technologique ainsi qu'à la gestion administrative des chemins de fer», souligne le rapport de 220 pages du ministère des Transports, rédigé par un comité de trois personnes, dont deux universitaires, nommé par le gouvernement au lendemain du drame.

Le rapport fait référence aux «problèmes et dysfonctionnements chroniques» mis en évidence par l'enquête et «propose un ensemble de mesures immédiates, à court et moyen terme, pour un fonctionnement sûr, ordonné et efficace du transport ferroviaire».

Une erreur d'origine «humaine»

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis avait initialement attribué l'accident, le plus grave que le pays ait connu, à «une erreur humaine», avant d'évoquer les défaillances du réseau ferroviaire.

Le chef de gare en service a reconnu sa responsabilité et a été placé en détention provisoire après son inculpation. Un inspecteur des chemins de fer et deux autres chefs de gare ont été inculpés pour leur implication dans l'accident.

Le rapport relève que les conditions de la nomination du chef de gare en service n'ont pas été respectées, et qu'il n'avait pas l'expérience et l'âge requis.

Le texte évoque également «les retards pris dans la mise en oeuvre des contrats pour l'amélioration du réseau ferroviaire» et critique «le processus de l'appel d'offres» concernant la modernisation des systèmes de sécurité.

Les rédacteurs du rapport soulignent:

«Notre enquête n'a pas comme objectif d'imputer des responsabilités, ce qui n'appartient qu'aux autorités judiciaires compétentes, qui travaillent déjà dans cette direction»

(ag/ats)