Ce général ukrainien profite d'une faille de l'armée russe

Sur le front, une nouvelle tactique de guerre semble mettre à mal l'artillerie russe. Derrière cette stratégie, un jeune général à la carrière fulgurante.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Dans la région disputée de Lougansk, les troupes ukrainiennes semblent faire des progrès, notamment grâce à un nouveau général. Lors d'attaques contre des positions russes, un grand nombre de pièces d'artillerie ennemie auraient été détruites, selon des sources ukrainiennes. Les plans russes pour une nouvelle offensive pourraient s'en retrouver retardés.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Comme le raconte le portail d'information ukrainien Euromaidan Press, le 3e corps d'attaque de l'armée ukrainienne a joué un rôle particulier dans les dernières attaques. Ce bataillon est placé sous le commandement de Mykhailo Drapatiy. Depuis janvier, le général est responsable des régions de Kharkiv, Loughansk et Donetsk, les territoires ukrainiens que la Russie revendique et occupe. Euromaidan rapporte:

«Depuis que Drapatiy a pris le commandement, les forces armées ukrainiennes ont amélioré à la fois leur coordination défensive et leur capacité de résistance sur le champ de bataille, ce qui a entraîné une augmentation considérable des pertes russes et de leurs coûts opérationnels.»

Le général Mychajlo Drapatyj est considéré comme un grand espoir de l'armée ukrainienne. Image: armée ukrainienne

Rien qu'au cours du premier mois de leur mission, les troupes de Mykhailo Drapatyi auraient reconquis deux fois plus de terrain que lors des opérations précédentes. Depuis mars, 36 attaques par kilomètre carré ont été menées.

De nombreux succès militaires récents sont à mettre au crédit de la 3e brigade d'assaut, qui fait partie de l'unité de Khortysia, commandée par Drapatiy et responsable des sections de front.

Profiter de la lourdeur russe

Selon Euromaidan, le général s'inspire de tactiques de l'Otan, en les adaptant aux conditions de la guerre en Ukraine. Le général Drapatyi dispose d'une plus grande autonomie et d'un plus grand soutien pour la construction d'installations de défense. Ses unités pourraient ainsi décider elles-mêmes de l'endroit le plus approprié pour les ériger.

Très appréciée par la population, le général a réussi à détruire 1644 canons et mortiers russes rien qu'au mois de mars, selon le rapport. Ces chiffres reposent sur des données ukrainiennes et ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante.

Quel est l'objectif?

La logique tactique des attaques: rendre l’usage de son artillerie plus difficile pour la Russie. L’armée russe est alors contrainte de déplacer sans cesse ses pièces, ce qui réduit leur efficacité.

En outre, selon le portail d'information ukrainien, il existe dans l'armée russe un protocol qui remonte à l'époque soviétique. Selon cette règle, l'artillerie ne doit être retirée qu'en cas de bombardements. Il est alors souvent trop tard pour ne pas essuyer des pertes. Drapatiy tente apparemment d'exploiter cette faiblesse avec ses attaques ciblées sur les positions d'artillerie russes.

Le commandant de 42 ans, est considéré comme l'un des espoirs de l'armée ukrainienne. En décembre, il avait déjà été promu par le président Volodymyr Zelensky au poste de commandant des forces terrestres ukrainiennes, le deuxième poste le plus important après celui du chef de l'armée Oleksandre Syrsky. Son talent est notamment vanté dans le projet Deep State, qui analyse les données accessibles au public sur le déroulement de la guerre. Les analystes expliquent par exemple:

«Le nouveau commandant jouit d'un grand respect et d'une image positive parmi les soldats, il a la capacité de résoudre des problèmes et de stabiliser des situations tendues dans des points chauds du front.»

Une vie consacrée à l'armée

La star montante de l'armée ukrainienne a derrière elle une carrière fulgurante. Après avoir grandi dans une petite ville ukrainienne au nord de la frontière avec la Roumanie et la Moldavie, Mychajlo Drapatyj a commencé sa formation militaire après l'école dans les troupes blindées de Kharkiv, qu'il a terminée en 2004.

Dix ans plus tard, Mychajlo Drapatiy était commandant lorsque la guerre avec la Russie a éclaté, peu après les manifestations de l'Euromaidan à Kiev. Engagé dans le Donbass, le jeune homme de 31 ans, a combattu des séparatistes pro-russes dans la ville portuaire de Marioupol. Des combats que les forces armées ukrainiennes ont remporté à l'été 2014. A l'époque, Drapatiy aurait notamment fait sensation en fonçant avec un char à travers un barrage de séparatistes.

L'espoir de l'armée ukrainienne repose désormais sur son talent et sa capacité à remporter des succès sur la ligne de front. Aujourd'hui encore, son tracé reste en grande partie inchangé. L'Institut américain pour l'étude de la guerre a rapporté jeudi que les troupes ukrainiennes avaient avancé à Toretsk et Pokrovsk, mais que les troupes russes avaient également progressé à Koupiansk, Lyman, Toretsk, Pokrovsk et dans l'ouest de l'oblast de Zaporijia.

La plupart du temps, il s'agit de petits gains de territoire de part et d'autre. Le principal travail de Mychajlo Drapatiy devrait donc être actuellement d'empêcher d'autres victoires et des offensives russes plus importants. Loughansk est à 99% sous contrôle russe, mais défendre ce pour cent restant pourrait également s'avérer important dans la perspective d'éventuelles négociations pour un cessez-le-feu, ou même la paix.

Traduit de l'allemand par Joel Espi