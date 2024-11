Image: watson

Poutine a échangé des soldats nord-coréens contre du riz

La Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Russie. Elle a reçu en contrepartie une rémunération mirobolante: 700 000 tonnes de riz.

Mauritius Kloft / t-online

La Corée du Nord aurait reçu de Moscou une généreuse rémunération pour son engagement militaire en Ukraine. Selon le quotidien sud-coréen Korea Herald qui se réfère lui-même au service national de renseignement (NIS), chaque Nord-Coréen mobilisé touche un salaire mensuel d'environ 2000 dollars. Les 10 000 soldats en route pour l'Ukraine, toujours selon le NIS, pourraient ainsi rapporter à Pyongyang plus de 200 millions de dollars par an, poursuit le journal.

En plus de cette manne financière, la Corée du Nord reçoit également une aide alimentaire de la Russie, un coup de pouce plus que nécessaire: il est question de 600 000 à 700 000 tonnes de riz. Cela représente «plus de la moitié des besoins annuels du pays», a déclaré le député et ancien ambassadeur sud-coréen en Russie, Wi Sung-lac, au Korea Herald.

Promesse d'une «aide militaire immédiate»

La Russie soutient également son alliée en lui fournissant des technologies spatiales de pointe. Cette aide intervient alors que Pyongyang redouble d'efforts pour lancer un autre satellite de reconnaissance militaire. Nam Sung-wook, de l'Institut de stratégie de sécurité nationale, a expliqué au Korea Herald que la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie allait au-delà de la guerre.

«La collaboration se poursuivra même après le conflit»

Les deux états ont établi un pacte de défense mutuelle pour «fournir une aide militaire immédiate en cas d'attaque». Wi Sung-lac abonde dans le même sens. «Si jamais une guerre éclate sur la péninsule coréenne, la Corée du Nord peut désormais compter sur la Russie», redoute-t-il.

Selon Washington, la Corée du Nord a envoyé environ 10 000 soldats en Russie, dont 8000 dans la région occidentale de Koursk. Vladimir Poutine, qui a signé en juin un traité avec Kim Jong-un comprenant une clause de défense mutuelle, n'a ni confirmé ni infirmé la présence de ces troupes.