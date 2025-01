L'avenir de Zelensky est plus incertain que jamais

L'Ukraine pourrait élire son prochain président cette année. Volodymyr Zelensky a un sérieux concurrent et rien n'est joué.

Avec le retour prochain de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, Kiev semble de plus en plus disposée à négocier avec Moscou et à céder les territoires occupés. Même si les perspectives d'un cessez-le-feu ou même d'une paix avec la Russie sont plus qu'incertaines, les partis ukrainiens se mettent déjà en position pour d'éventuelles élections.

Selon l'agence de presse ukrainienne RBC-Ukraine, on ne sait même pas encore quelle élection aurait lieu en premier. Sans surprise, la guerre a repoussé les élections présidentielles qui auraient dû avoir lieu en 2024, et les élections législatives en 2023. Si un cessez-le-feu est effectivement conclu avec la Russie, le retour aux urnes devrait avoir lieu peu après. Toujours selon l'agence de presse, les partis à Kiev spéculent sur un scrutin qui pourrait avoir lieu dès le printemps ou au plus tard à l'automne de cette année.

L'ex-chef de l'armée pressenti

Malgré ces incertitudes, des discussions seraient en cours entre les partis, les alliances électorales et les potentiels candidats. L'ancien chef de l'armée ukrainienne Valeri Zaloujny, qui représente actuellement son pays en tant qu'ambassadeur au Royaume-Uni, semble être particulièrement favori. Lors de la destitution de Zaloujny en tant que chef de l'armée l'année dernière, des rumeurs avaient déjà circulé selon lesquelles Zelensky souhaitait ainsi affaiblir un potentiel concurrent politique.

Zaloujny, sans parti, est considéré en Ukraine comme un héros de guerre incontesté et aurait probablement de bonnes chances de battre le président sortant lors d'une élection. Pour éviter ça, le chef d'état-major du président Zelensky se serait déjà rendu deux fois à Londres pour dissuader Zaloujny de se présenter aux élections présidentielles et le convaincre plutôt de se présenter comme tête de liste aux élections législatives pour le parti de Zelensky.

Ce que prépare Valeri Zaloujny

Zaloujny lui-même laisse plusieurs portes ouvertes pour son avenir politique, peut-être pour éviter un «faux départ». Son attrait pour une fonction publique est toutefois clair. Zaloujny s'adresse régulièrement aux Ukrainiens par le biais de vidéos et a également publié récemment une autobiographie – Volodymyr Zelensky avait préparé de la même manière sa candidature réussie en 2019.

Selon RBC-Ukraine, trois autres partis sont intéressés par une collaboration avec Zaloujny: le Parti de la solidarité européenne, de l'ancien président Petro Porochenko, le Parti de la patrie, de l'ancienne Première ministre Ioulia Tymochenko ainsi que l'Alliance ukrainienne pour la réforme, du maire de Kiev Vitali Klitschko. Les trois alliances font apparemment une offre similaire à Zaloujny: si l'ancien chef de l'armée se présente sous leur bannière lors des élections législatives et assume d'abord le poste de Premier ministre, le parti fera ensuite de lui son candidat pour la prochaine élection présidentielle.

Zelensky se présente-t-il encore une fois?

On ne sait pas encore si Volodymyr Zelensky se représenterait après une solution négociée avec la Russie. L'entourage de Zelensky serait divisé sur la question, dit-on. Tandis que certains souhaitent que Zelensky se présente une nouvelle fois, d'autres veulent s'assurer du soutien populaire qu'il recevrait, ou pas, à l'approche d'une éventuelle élection présidentielle. Et cela devrait dépendre fortement de ce qu'il pourra obtenir lors des négociations avec la Russie.

Le parti de Volodymyr Zelensky changerait en tout cas de nom avant les prochaines élections législatives, rapporte RBC-Ukraine en se référant à des sources proches du dossier. Le nom actuel serait «devenu carrément toxique». Le titre de «Block Zelensky» est actuellement en discussion. Dans les sondages, le parti présidentiel est actuellement crédité de 20% des voix.

Le parti présidentiel devrait également se renouveler avant les élections législatives et présenter de nouveaux candidats. Ce sont surtout des représentants régionaux du parti, des militants et des militaires qui devraient avoir leur chance. L'actuel vice-premier ministre Mykhaïlo Fedorov devrait quant à lui prendre la tête du parti.