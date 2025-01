Macron estime que l'Ukraine devrait discuter «des questions territoriales»

«Le nouveau président américain sait lui-même que les Etats-Unis n'ont aucune chance de gagner quoi que ce soit si l'Ukraine perd» et une «capitulation de l'Ukraine ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains» , a dit le président français estimant que la «crédibilité» des Occidentaux serait «battue en brèche» s'ils acceptent de «transiger» en raison d'une «fatigue» du conflit.

Voici la voiture la plus vendue en Suisse

La voiture la plus populaire de Suisse est une Tesla. En 2024, le Model Y a largement dépassé tous les modèles à essence et diesel. Mais c'est un autre constructeur qui vend le plus de voitures électriques chez nous.



Avec la Tesla Model Y, une voiture électrique a été pour la quatrième fois consécutive la voiture la plus vendue en Suisse en 2024. La Model Y est donc plus demandée que tous les modèles essence et diesel des constructeurs automobiles établis. La voiture électrique familiale de Tesla bat même les voitures à combustion les plus populaires, la Skoda Octavia et la VW Tiguan, et ce de manière très nette.