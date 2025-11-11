Une manifestation contre la corruption à Kiev. Keystone

Un nouveau scandale de corruption secoue l'Ukraine

Des pots-de-vin à plusieurs millions, une enquête tentaculaire et un proche de Zelensky disparu dans la nature. Le géant ukrainien de l’énergie Energoatom est dans le viseur des enquêteurs anticorruption.

Bojan Stula / ch media

Après une série de perquisitions menées autour du groupe public Energoatom, soupçonné de corruption, Volodymyr Zelensky a exigé des sanctions exemplaires. «La transparence de l’entreprise est une priorité», a martelé le président ukrainien dans son allocution vidéo quotidienne.

«Toute personne impliquée dans des manœuvres de corruption devra être punie»

Les autorités, notamment le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Parquet ukrainien anticorruption spécialisé (SAPO), affirment mener une vaste opération contre la corruption dans le secteur énergétique. Dans un communiqué officiel, le NABU évoque une «organisation criminelle de haut niveau» qui aurait mis sur pied un vaste système de pots-de-vin destiné à contrôler des entreprises d’Etat stratégiques comme Energoatom. L’affaire a été révélée mardi par plusieurs médias, dont le Kyiv Independent.

Un homme d'affaires au coeur de l'enquête

Au cœur de l’enquête: Timur Mindich, homme d’affaires de 46 ans, producteur et ancien partenaire commercial de Zelensky. Il avait codirigé avec lui la société de production Kvartal 95, à l’origine des programmes télévisés qui ont lancé la carrière du président.

Selon plusieurs sources, Mindich aurait quitté le pays peu avant que les forces de l’ordre ne perquisitionnent son domicile à Kiev, le 10 novembre. Un détail embarrassant a été révélé par une enquête du média Ukrainska Pravda: Mindich aurait considérablement étendu son influence économique sous la présidence Zelensky. Pire encore, le Kyiv Independent suggère qu’il aurait joué un rôle dans les tentatives passées de restreindre l’indépendance des agences anticorruption ukrainiennes.

Toujours selon le NABU, le réseau dirigé par Timur Mindich imposait des «commissions» allant de 10 à 15% sur les contrats liés à la construction de structures de protection pour les installations énergétiques.

Timur Mindich, homme d'affaires au cœur de l'enquête. Image: Réseaux sociaux

L'homme d'affaires serait également lié à Herman Halouchtchenko, ministre de la Justice et ex-ministre de l’Energie, dont les bureaux privés ont aussi été perquisitionnés. D’après Ukrainska Pravda, le NABU aurait placé sur écoute au moins quatre ministres actuels ou anciens, et une arrestation aurait même eu lieu dans les rangs des enquêteurs anticorruption eux-mêmes.

Très mauvais timing

Ce scandale éclate à un moment critique pour Kiev: alors que les missiles et drones russes frappent de plus en plus durement le réseau énergétique, Zelensky rappelle qu’Energoatom fournit l’essentiel de l’électricité du pays.

En plein conflit, un scandale de corruption d’une telle ampleur dans le secteur de l’énergie fait tache. Pour de nombreux observateurs, il s’agit d’un coup dur dans la lutte contre la corruption, un combat crucial pour l’avenir du pays et pour son rapprochement avec l’Union européenne.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich