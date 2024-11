Keystone

Les Russes ont trouvé un moyen simple de détruire les drones ukrainiens

Les drones ukrainiens mettent les soldats russes à rude épreuve. Ces derniers ont développé une tactique aussi simple qu'efficace pour les contrer: utiliser des fusils de chasse.

Plus de «International»

Un article de

La guerre en Ukraine a montré l'importance de la technologie sur le champ de bataille. Grâce aux GPS et aux radars, les missiles atteignent leurs cibles au mètre près. De couteuses pièces d'artillerie sont mises hors de combat par de petits drones bon marché. Pourtant, ces derniers ont désormais un adversaire aussi simple qu'efficace. Les Russes ont trouvé une arme économique contre les drones, que l'Ukraine veut aussi utiliser: les fusils de chasse.

Comme leur nom l'indique, ces fusils sont principalement utilisés pour la chasse. Pourtant, ils présentent un avantage sur l'équipement militaire: ils tirent une large salve de balles qui peuvent atteindre un drone à plusieurs endroits à la fois. L'armée ukrainienne vient de publier une étude sur l'utilisation de ces armes dans l'armée russe, comme le rapporte le magazine spécialisé Hartpunkt.

Selon ce document, les drones sont des moyens «indispensables et peu coûteux», capables d'effectuer des missions de reconnaissance, de conduite de tir, et d'être utilisés comme des armes. Cela rend la défense encore plus importante. Et c'est là que les fusils de chasse entrent en jeu.

Il semblerait que de nombreux véhicules militaires russes aient un soldat exclusivement consacré à cette mission. Celui-ci est censé détecter les drones qui s'approchent et les abattre avec son fusil de chasse. Ce dernier comporte toutefois un problème: sa portée est limitée. Les plombs peuvent couvrir une distance de 50 à 70 mètres, selon Hartpunkt. Des scanners spéciaux peuvent cependant aider à détecter les drones en approche et à prévenir les tireurs.

Image: dr

Les Russes utiliseraient le plus souvent une gerbe de plombs de 150 à 170 balles. Selon le magazine, le fabricant Kalashnikov aurait en outre annoncé le développement d'une nouvelle cartouche spéciale anti-drones.

Des filets contre les drones

L'étude ukrainienne mentionne le fusil semi-automatique Vepr-12. Cette arme peut être utilisée contre les drones et dispose d'un magasin d'une capacité de cinq, six ou dix cartouches. Sa vitesse de tir est relativement élevée. Le rapport mentionne un autre modèle utilisé à ces fins, le MP-155 développé par Kalashnikov.

Ces armes ne tirent pas que des balles. Elles peuvent également tirer de petits filets dans l'air, capable de piéger les rotors des drones. Il s'agit de munitions spéciales du fabricant russe Techkrim. Elles contiennent un filet muni de poids qui se déploie après le tir et se prend dans les hélices et les rotors du drone.

Selon l'étude, il existe désormais en Russie des centres d'entraînement où l'on s'exerce à abattre des drones avec des fusils de chasse. Pour cela, on fait appel à des instructeurs civils qui sont normalement engagés dans la chasse. Les cibles d'entraînement sont des pigeons d'argile et des petits drones bon marché. (wan)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)