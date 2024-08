L'équipe de Sergueï Choïgou est tombée en disgrâce auprès du président Vladimir Poutine et de son nouveau ministre de la Défense. Image: imago/watson

Poutine s'est lancé dans de grandes purges

La panique s'est emparée de l'entourage de l'ex-ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Et voilà que la contre-offensive ukrainienne dans la région de Koursk tombe au plus mauvais moment pour Poutine.

Ivan Ruslyannikov / ch media

Depuis que Vladimir Poutine a nommé Andreï Belousov nouveau ministre de la Défense de la Russie, en mai, au moins seize fonctionnaires de l'équipe de l'ancien commandant en chef Sergueï Choïgou ont été limogés ou arrêtés.

Début août, des enquêteurs ont perquisitionné le parc militaro-patriotique «Patriot», foire de la propagande créé par Sergueï Choïgou pour le ministère de la Défense – c'est là que sont exposés équipements et armes. Le directeur de l'organisation, Viatcheslav Akhmedov, a été arrêté pour détournement de fonds du parc.

Vladimir Chesterov, qui était responsable du «développement innovant» au ministère de la Défense, est également dans le collimateur des enquêteurs: entre-temps, le général est assigné à résidence et se plaint de «problèmes de santé».

Sa défense? Ses distinctions nationales

La construction du parc Patriot a été supervisée par Timour Ivanov, l'ancien adjoint de Sergueï Choïgou. Il est actuellement en détention pour avoir reçu des pots-de-vin d'un montant de plus d'un milliard de roubles (environ dix millions de francs). Les médias d'opposition russes le surnomment le «porte-monnaie de Choïgou».

La photo publiée mercredi dernier par les services pénitentiaires russes montre le vice-ministre russe de la Défense, Timur Ivanov, derrière les barreaux. Image: www.imago-images.de

Ivanov était responsable de grands projets de construction pour le ministère de la Défense. Outre le parc Patriot, il a également supervisé la construction du temple des forces armées russes. Il semblerait que la famille d'Ivanov ait mené jusqu'à présent un style de vie luxueux.

Le Patriot Park près de Moscou. Image: CNN

De 2010 à 2018, le couple a loué chaque été des villas à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur française, y dépensant environ 800 000 francs. En 2012, Ivanov a acheté une propriété de trois étages datant de 1821 à Moscou. Lors de son procès, il a demandé à ne pas être arrêté. Pour sa défense, il a notamment présenté trois grands sacs remplis de toutes ses distinctions nationales.

Un autre ancien adjoint de Sergueï Choïgou, le général Dmitry Boulgakov, a été placé en détention provisoire fin juillet. Il était responsable de l'approvisionnement des troupes du ministère de la Défense. Selon l'enquête, les cadres supérieurs d'une entreprise alimentaire avaient délibérément surestimé les coûts de production des rations sèches et des conserves de viande pour le ministère de la Défense.

Les produits eux-mêmes étaient de mauvaise qualité. En contrepartie, le général récupérait une partie de l'argent du contrat conclu. Grâce aux contrats passés avec le ministère de la Défense, l'entreprise alimentaire a pu augmenter considérablement ses gains à la fin de l'année dernière.

Lors d'une perquisition au domicile de Boulgakov, les enquêteurs ont trouvé des peintures de Choïgou et d'autres fonctionnaires du ministère de la Défense. Les peintures représentent Choïgou, son ancien adjoint Ruslan Zalikov et d'autres fonctionnaires. Les employés du ministère de la Défense y sont représentés comme des héros du peuple travailleur et des soldats.

Des généraux sont envoyés dans la même prison que Navalny

Après leur arrestation, les membres de l'équipe de Choïgou sont envoyés en détention dans deux endroits: la prison de Lefortovo, contrôlée par le FSB, et le Kremlin Central. Il s'agit d'une section au sein de la prison «Matrosskaya Tishina» («repos des marins») dédiée aux détenus spéciaux. L'homme d'affaires Mikhaïl Khodorkovski, Alexeï Navalny, ou encore l'ancien ministre de l'économie Alexeï Oulioukaïev comptent parmi ses anciens prisonniers.

Bien qu'il s'agisse d'une prison préventive où sont détenues des personnes influentes, les conditions au Kremlin Central sont beaucoup plus strictes que dans toute autre prison. Si quelqu'un entre dans cette prison, il est fort probable que sa procédure pénale soit contrôlée par le Kremlin.

C'est au beau milieu de cette vague de nettoyage qu'intervient l'offensive surprise ukrainienne dans la région de Koursk. Après avoir obtenu l'autorisation du maître du Kremlin de procéder à une purge massive dans les cercles de Choïgou, le ministre de la Défense de Poutine tournera vraisemblablement son attention vers l'état-major proprement dit. Cela vaut en particulier pour les services des frontières et du renseignement, qui ont raté le rassemblement et l'avancée des troupes ukrainiennes à travers la région de Koursk.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci