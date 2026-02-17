pluie modérée
DE | FR
burger
International
Intelligence artificielle

Nouvelle enquête contre X suite aux deepfakes sexuels de Grok

Grok, l&#039;IA d&#039;Elon Musk, est au coeur d&#039;une vive polémique.
Image: www.imago-images.de

Nouvelle enquête contre X suite aux deepfakes sexuels de Grok

L'Irlande a ouvert une enquête contre le réseau social d'Elon Musk. En cause: les deepfakes à caractère sexuel générés par l'outil d'IA Grok.
17.02.2026, 06:5517.02.2026, 06:55

L'autorité irlandaise de protection des données (DPC) a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête européenne contre le réseau social d'Elon Musk X sur la création et la publication de deepfakes à caractère sexuel générés sur la plateforme via le compte @Grok, lié à l'outil d'IA Grok.

L'objectif de cette investigation, menée au nom de l'UE, est de déterminer si X a respecté ses obligations en vertu du règlement européen de protection des données lors du traitement de données personnelles lié à la création et à la publication de ces images, précise la DPC dans son communiqué.

Cette Romande s'est retrouvée sur OnlyFans contre son gré, elle raconte

La DPC est compétente pour agir au nom de l'UE, car le siège européen de X se trouve en Irlande, comme ceux d'autres géants de la Silicon Valley. Cette enquête s'inscrit dans un mouvement d'indignation internationale autour de l'outil Grok, qui permet aux utilisateurs de demander à dénuder des personnes réelles à partir de photos ou vidéos.

Tollé

Face au tollé, certains pays avaient annoncé en janvier un blocage de Grok. D'autres, comme le Royaume-Uni, ont ouvert des enquêtes contre la plateforme X et accru la pression réglementaire.

X avait annoncé à la mi-janvier un bridage de son outil d'IA dans les pays où la création de telles images est illégale.

Selon Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, l'organisme est en contact avec le réseau d'Elon Musk «depuis l'apparition, il y a plusieurs semaines, des premiers articles de presse concernant la capacité présumée des utilisateurs de X à inciter le compte @Grok sur X à générer des images sexualisées de personnes réelles, y compris d'enfants».

Grok rend payant son outil pour dénuder les femmes

La Commission européenne avait déjà annoncé à la fin janvier une enquête visant à vérifier si le réseau a enfreint les puissantes règles européennes sur le numérique, qui lui imposent de protéger les utilisateurs contre les contenus illégaux.

Bruxelles avait pris une première mesure au début janvier, ordonnant à X de conserver tous ses documents et données internes relatifs à Grok jusqu'à la fin de l'année.

Le régulateur irlandais avait déjà ouvert en avril 2025 une enquête contre l'utilisation de certaines données personnelles par X pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
6
Trump tacle de nouveau la Suisse et Karin Keller-Sutter
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
Les gosses de riches iraniens mettent «profondément en colère»
de Natasha Hähni
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
3
Morandini sur CNews, c'est officiellement fini
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Les causes de la mort de l'actrice Catherine O'Hara révélées
Thèmes
14 films qui auraient été très différents dans les années 50
1 / 21
14 films qui auraient été très différents dans les années 50
Star Wars
source: facebook/abandoned films
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
France: décès d'un jeune identitaire en marge d'une manifestation
Un étudiant de 23 ans a succombé à ses blessures samedi à Lyon. Il avait été agressé la veille lors d'un rassemblement.
Le parquet de Lyon a annoncé samedi le décès de Quentin, un étudiant hospitalisé depuis jeudi à Lyon dans un état grave. Il a été violemment agressé en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po.
L’article