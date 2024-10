L'Ukraine annonce avoir testé un nouveau missile balistique Image: Ministère ukrainien de la Défense

L'Ukraine a trouvé comment ne plus être freinée par ses alliés

Face aux restrictions imposées aux armes occidentales, Kiev veut s'affranchir de ses alliés en développant ses propres missiles. Un nouveau modèle aurait désormais été testé.

Thomas Wanhoff / t-online

Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays avait testé un nouveau missile balistique. Le projet étant secret, peu de détails ont été révélés. D'ailleurs, jusqu'à présent, aucune désignation officielle ou portée possible n'a non plus été rendue publique. Ce mystérieux nouveau missile devrait toutefois permettre de frapper à une distance nettement supérieure à 300 kilomètres.

La nouvelle arme devrait constituer un pas important vers une plus grande autonomie militaire de l'Ukraine dans sa guerre face au Kremlin. Jusqu'à présent, les missiles fournis par l'Occident ne peuvent pas être utilisés pour attaquer des cibles sur le territoire russe, car plusieurs pays craignent la réaction de la Russie. L'Ukraine demande avec insistance la levée de ces restrictions.

Nouveau drone longue portée également utilisé

En développant son propre missile, Kiev serait en mesure de décider elle-même de l'endroit où elle souhaite attaquer. L'Ukraine prévoit d'augmenter sa production de drones, de missiles à longue portée et de missiles balistiques d'ici 2025, a expliqué le ministre de la Défense Roustem Oumierov le 1ᵉʳ octobre lors du deuxième forum international de l'industrie de défense ukrainienne.

De son côté, Zelensky avait aussi annoncé le développement d'un nouveau drone à longue portée:

«Nos forces armées utilisent désormais une toute nouvelle arme ukrainienne: le drone-missile à longue portée Palianytsia» Zelensky

Il s'agirait d'une arme capable de voler sur de longues distances comme un missile de croisière. Il a ajouté que d'autres drones à longue portée, y compris des drones maritimes, étaient également prêts à être utilisés.

Selon le ministre de la Défense Oumierov, quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) ont déjà été investis dans le développement de l'industrie des missiles ukrainienne:

«Pour l'année prochaine, nous prévoyons d'augmenter ces fonds. Notre priorité est le développement de drones et d'armes à longue portée, y compris les missiles balistiques. Un élément important de cette coopération est la signature de contrats de production, de livraison et de maintenance d'armes afin d'assurer l'approvisionnement de l'armée ukrainienne à long terme.» Le communiqué du ministère.

Le missile Sapsan doit remplacer les armes russes

En août, Kiev avait annoncé avoir testé avec succès son missile Sapsan, développé par ses soins. Il aurait une portée de 700 kilomètres. On ne sait pas si le missile est désormais en cours de production et si la dernière annonce de Zelensky concerne ce type d'arme ou un nouveau développement. La Russie avait déjà affirmé en mars 2023 avoir abattu des missiles Sapsan.

Outre les armes occidentales, l'Ukraine ne dispose pour le moment que de missiles SS-21 Scarab de fabrication russe. Ils n'ont toutefois qu'une portée maximale de 100 kilomètres. Le missile Scarab A a été développé entre 1968 et 1974 et mis en service en 1975. Le Scarab B a été développé entre 1984 et 1988 et utilisé depuis 1989.

Traduit et adapté par Noëline Flippe et sia.