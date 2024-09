Les «drones dragons» font des ravages dans le camp russe. Image: telegram / khorne group

L'Ukraine lance ses «horribles drones dragons»

L'armée ukrainienne fait preuve d'innovation en transformant de simples drones en redoutables lance-flammes. Des vidéos sur Telegram montrent les ravages que ces «drones dragons» sèment dans les rangs russes.

Anna Von Stefenelli / watson.de

Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine n'a cessé de montrer à quel point elle est innovante dans l'utilisation de la technologie des drones. Avec des moyens relativement simples, l'armée ukrainienne utilise des drones pour attaquer les troupes et l'équipement russes.

Apparemment, Kiev utilise désormais une munition datant de la Première guerre mondiale pour créer des monstres: des «drones dragons». Pour bâtir cette arme redoutable, l'Ukraine a combiné la thermite (une munition incendiaire) avec des drones, augmentant ainsi leur efficacité.

Des dégâts révélés en vidéo

De nombreuses vidéos montrent à quel point les «drones dragons» sont destructeurs.

Sur les images, on peut voir les engins survoler des zones occupées par les Russes et larguer du métal liquide - un mélange de thermite composé de poudre d'aluminium et d'oxyde de fer. Ce mélange brûle à des températures immensément élevées, celles-ci atteignant jusqu'à 2200 degrés Celsius. Tout ce qui sert de couverture aux soldats russes est happé par le feu et enflammé, comme on peut le voir dans des vidéos.

Lorsque la thermite tombe du drone, elle ressemble à du feu qui sort de la gueule d'un dragon. D'où son nom.

Il semblerait que l'utilisation de cette nouvelle combinaison d'armes soit extrêmement efficace. L'armée ukrainienne souligne également son importance, comme le rapporte CNN.

«Les drones d'attaque sont nos ailes de vengeance, ils tirent directement du ciel!» Extrait d'une publication sur les réseaux sociaux de la 60e brigade mécanisée d'Ukraine.

Les drones peuvent «détruire les positions ennemies avec une précision qu'aucune autre arme ne peut atteindre». L'effet psychologique de cette nouvelle arme est en outre souligné. «Si notre 'Vidar' fonctionne, la femme russe ne dormira jamais», a écrit la brigade en faisant référence au dieu nordique de la vengeance.

Une arme «horrible»

Nicholas Drummond, analyste de l’industrie de la défense spécialisé dans la guerre terrestre et ancien officier de l'armée britannique, a également expliqué à CNN que l'utilisation de drones à thermite avait moins un effet physique qu'un effet psychologique sur les troupes russes.

«Les drones dragons sont des choses horribles» Nicholas Drummond.

Même si l'Ukraine ne dispose que de moyens limités pour utiliser la thermite à grande échelle, les drones dragons peuvent s'avérer utiles pour cibler certains objectifs précis. Et il ne ne faut pas sous-estimer la terreur que cette arme peut répandre. Nicholas Drummond souligne que la thermite peut brûler presque tout, et même détruire le métal.

Thermite et armes incendiaires dans l'histoire

La thermite a été développée dès les années 1890 par le chimiste allemand Hans Goldschmidt et a été utilisée à l'origine pour souder les rails de chemin de fer. Elle a cependant été employée pour la première fois comme arme militaire pendant la Première Guerre mondiale, lorsque des dirigeables allemands ont largué des bombes à la thermite sur le Royaume-Uni.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et les Alliés ont également utilisé la thermite dans les bombes pour détruire l'artillerie et l'équipement de l'ennemi. Selon un rapport de l'organisation britannique «Action on Armed Violence», l'Ukraine a déjà utilisé la thermite pour neutraliser des chars russes.

Selon les experts, l'énorme chaleur détruit tout à l'intérieur du char.

«Cette précision fait de la thermite un outil extrêmement efficace dans la guerre moderne» Extrait du rapport de l'organisation britannique «Action on Armed Violence».

Une utilisation controversée

La thermite est l'une des nombreuses armes incendiaires, parmi lesquelles figurent également le napalm et le phosphore blanc. Le Bureau des affaires de désarmement de l’ONU met en garde contre les conséquences désastreuses que de telles armes peuvent avoir sur les personnes et l'environnement.

Les incendies déclenchés par des armes incendiaires sont imprévisibles et difficiles à contrôler. Selon Human Rights Watch (HRW), les brûlures de thermite peuvent endommager le corps humain jusqu'aux os et provoquent souvent de terribles blessures qui nécessitent des mois de traitement.

«Les victimes gardent des cicatrices physiques et psychologiques à vie» Extrait d'un rapport de Human Rights Watch (HRW).

Bien que l'utilisation de la thermite contre des cibles militaires soit autorisée par le droit international, elle est strictement interdite contre des cibles civiles.

Il n'est pas certain que les drones thermites puissent changer de manière décisive le cours de la guerre. Nicholas Drummond ne pense pas que ces armes seront déterminantes pour l'Ukraine à elles seules.

«Si l'Ukraine veut vraiment obtenir une percée, elle a besoin d'une masse significative, comme nous l'avons vu à Koursk» Nicholas Drummond.

Mais une chose est sûre: la peur des drones à thermite devrait donner aux soldats russes une raison supplémentaire de craindre les attaques aériennes.

Traduit et adapté par Noëline Flippe.