Le parlement russe signe un traité d'aide militaire avec la Corée du Nord

C'est désormais acté: Russes et Nord-coréens se sont juré une aide militaire mutuelle via un traité. Les soldats nord-coréens suspectés d'être en Russie pourront être envoyés en Ukraine. L'Occident y voit le risque d'une escalade majeure dans le conflit ukrainien, après 32 mois de combats à haute intensité.

Les députés russes ont voté jeudi à l'unanimité la ratification du «traité sur le partenariat stratégique global» avec la Corée du Nord. Ils ont pris cette décision au moment où les Occidentaux disent disposer de preuves sur l'envoi de milliers de soldats nord-coréens en Russie.

Près de 3000 Nord-coréens ont été envoyés en Russie, estime Washington

Au total, 397 députés de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, ont voté en faveur du texte. Celui-ci doit désormais être envoyé à la chambre haute du Parlement, pour un vote avant d'être signé par le président Vladimir Poutine, soit une formalité.

Aide militaire immédiate

Ce «traité de partenariat stratégique global» entre la Russie et la Corée du Nord avait été signé le 19 juin durant une rare visite de Vladimir Poutine à Pyongyang, illustration du rapprochement accéléré entre les deux pays. Le traité prévoit notamment en son article 4 «une aide militaire immédiate» en cas d'agression armée de pays tiers.

Selon le texte, «si l'une des parties subit une attaque armée de la part d'un Etat ou d'un groupe d'Etats quelconque et se retrouve ainsi en Etat de guerre, l'autre partie accordera immédiatement une aide militaire ou autre par tous les moyens à sa disposition, conformément à l'article 51 du Statut de l'Onu et aux législations russe et nord-coréenne».

L'armée ukrainienne contrôlant plusieurs centaines de kilomètres carrés du territoire russe depuis son offensive surprise déclenchée début août dans la région de Koursk, la Russie pourra utiliser ce traité pour déployer des soldats nord-coréens. Dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes continuent de progresser.

Entre 3000 et 12 000 soldats

La Corée du Nord a nié fournir à la Russie des forces pour son offensive en Ukraine, un représentant de Pyongyang à l'ONU parlant de «rumeur sans fondement». La Russie n'a quant à elle toujours pas confirmé la présence de soldats nord-coréens sur son territoire.

Lundi, le Kremlin avait annoncé son intention de poursuivre «le développement de cette coopération» avec la Corée du Nord qui «ne devrait inquiéter personne» car «elle n'est pas dirigée contre des pays tiers».

Mais selon Washington, «entre le début et la mi-octobre, la Corée du Nord a déplacé au moins 3000 soldats» dans l'est de la Russie, confirmant des informations fournies par la Corée du Sud. Les renseignements sud-coréens avaient, eux, assuré la semaine dernière que la Corée du Nord avait décidé d'envoyer jusqu'à 12'000 soldats pour aider la Russie.

