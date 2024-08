Des soldats russes tirent en direction de positions ukrainiennes dans la région de Koursk, en Russie, le 18 août 2024. Image: AP Rusian Defense Ministry Press

L'offensive sur Koursk arrive à un tournant

Deux semaines après l'invasion surprise de la Russie par l'Ukraine, l'armée continue d'avancer. Mais sa stratégie pourrait bientôt changer.

L'Ukraine poursuit sa progression dans l'oblast russe de Koursk. Mais après avoir conquis de grands territoires au début de l'offensive le 6 août, l'armée progresse désormais nettement plus lentement. Kiev pourrait bientôt revoir complètement sa stratégie.

Elle affirme avoir déjà conquis 1250 kilomètres carrés dans la région (soit 4,5 fois le canton de Genève). Dernièrement, les forces armées auraient pris la ville de Vichnevka, à quatorze kilomètres de la frontière. Des blogueurs militaires russes rapportent, en outre, que les Ukrainiens ont également progressé à Poretchnoïe, Agronome et à l'est de Spalnoïe.

Une rivière comme nouvelle ligne de défense

Des combats auraient en outre éclaté à plusieurs endroits. Le ministère russe de la Défense tente de calmer le jeu et fait état de tentatives de sabotage et de reconnaissance ukrainiennes repoussées.

La rivière Seïm joue un rôle important dans l'avancée actuelle. L'Ukraine y a déjà détruit deux ponts, les blogueurs parlent même d'un troisième. D'autres auraient été endommagés. Le colonel de l'armée autrichienne Markus Reisner a commenté ces événements dans un entretien à ntv.de:

«Ce fleuve constitue une ligne de défense possible face aux offensives ennemies»

Dans le même temps, l'Ukraine pourrait réussir à «gagner davantage de terrain le long de la Diète». En procédant ainsi, elle passe «de l'offensive à la défensive», se préparant désormais à défendre ce qui a été conquis par les 6000 soldats déployés en Russie.

Mobilisation forcée: des parents sont en colère

Pendant ce temps, Moscou déplace des troupes dans la zone contestée. Les unités qui y étaient stationnées jusqu'à présent étaient principalement composées de réservistes. «Elles ont surpris et trompé les Ukrainiens», explique Markus Reisner. La Russie a désormais besoin d'au moins 20 000 à 25 000 soldats pour une contre-attaque.

Le commandant tchétchène Apty Alaudinov a par exemple demandé à des conscrits de participer aux combats à Koursk, s'attirant ainsi les foudres de leurs parents. Auparavant, il s'était plaint que ceux-ci «mangeaient gratuitement le pain de l'Etat...et rentraient ensuite chez eux». Apty Alaudinov s'est récemment présenté comme porte-parole de la défense russe dans l'oblast de Koursk, mais il commande en réalité l'unité spéciale Akhmat de Tchétchénie.

L'opération ukrainienne début août a submergé de nombreux circonscrits, qui se sont retrouvés derrière la ligne de défense. C'est ainsi que l'armée ukrainienne a pu capturer un grand nombre de prisonniers russes au démarrage.

Les soldats ukrainiens manquent à l'appel

L'espoir de l'Ukraine que le Kremlin retire également des soldats de l'est du pays pour les envoyer à Koursk ne se confirme apparemment pas. L'armée russe continue d'y avancer et gagne, selon les données du général ukrainien Oleksandr Syrskyj, 4,8 kilomètres par jour.

Là aussi, les soldats ukrainiens manquent à l'appel. Un commandant d'une brigade d'artillerie dans cette région a expliqué au Financial Times que l'avancée russe était notamment due au fait que Kiev avait déplacé ses maigres ressources vers le nord.

Le rééquipement défensif des troupes ukrainiennes à Koursk s'avère toutefois compliqué. Le matériel lourd pour creuser des tranchées et pour installer les chars manque. Selon l'expert Markus Reisner, les Ukrainiens n'ont pas non plus la possibilité de «s'enterrer réellement et durablement en profondeur» en raison des attaques aériennes constantes.

Les pillages font sensation

Malgré le ralentissement de l'avancée ukrainienne en terrain ennemi, de nombreuses personnes continuent de fuir la région. Plus de 120 000 Russes ont déjà quitté leurs maisons face à l'offensive. Beaucoup se sont plaints d'une évacuation chaotique qu'ils ont dû gérer par eux-mêmes.

A cela s'ajoute visiblement la colère contre les soldats russes qui pillent les lieux abandonnés avant l'arrivée de l'armée adverse. Une vidéo du district de Gluschkovsky circule ainsi, diffusée notamment par le média russe en exil Mediazona. La séquence provient d'une caméra de surveillance d'un magasin d'électronique. On y voit des soldats se servir et tenter de forcer une porte. Selon le blogueur militaire populaire Vladimir Romanov, les hommes en train de piller ont déjà été retrouvés et ils seraient désormais «dans la merde».

Avant cela, les images d'un soldat russe en train de piller des maisons avaient déjà circulé. (jaf)

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)