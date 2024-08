Le drone géant Motylek. Image: x

Moscou développe un drone capable de larguer des bombes de 250 kilos

Un nouveau drone russe serait capable de larguer des bombes pesant jusqu'à 250 kilogrammes. Il est en cours de développement près de Moscou.

Une entreprise russe développe apparemment un drone capable de transporter des bombes pesant jusqu'à 250 kilogrammes. Le drone géant, baptisé Motylek, a été présenté lors d'une exposition à Moscou. Il serait actuellement encore en phase de test, rapportent les médias russes.

Le drone est propulsé par quatre rotors et devrait peser environ 25 kilos. Les moteurs devraient fournir 60 watts. Il serait capable de larguer des bombes lourdes à une hauteur allant jusqu'à 100 mètres. L'engin et son unité de contrôle seraient constitués de composants russes, mais aussi de pièces étrangères.

Selon les indications du fabricant, il devrait également être possible d'utiliser ces appareils comme brouilleurs ou pour faire de la reconnaissance. Les bombes russes FAB-250 devraient aussi pouvoir être utilisées. Jusqu'à présent, elles étaient larguées par des avions de combat.

Le Motylek doit être construit à Selenograd, l'un des arrondissements administratifs de Moscou. Il est considéré comme la Silicon Valley russe, les visiteurs étrangers n'y sont pas admis. La société Sovelmash, spécialisée dans la construction de moteurs électriques, est indiquée comme fabricant.

D'autres tests doivent encore être effectués

Un autre domaine d'application pourrait être la logistique. Le drone de transport pourrait acheminer rapidement du matériel sur le front. D'autres tests doivent encore être effectués, précise le journal ukrainien Defense Express. Une fois ces tests passés, le concept devra être présenté au commandement de l'armée russe et approuvé par celui-ci.

Actuellement, la Russie utilise le plus souvent des drones Lancet ou Shahed lors de ses attaques, ces derniers pouvant porter jusqu'à 40 kilogrammes de charge. Ils sont souvent utilisés comme des drones kamikazes qui se précipitent sur une cible. De nombreux drones quadricoptères sont utilisés pour la reconnaissance. Parmi eux, le Tachyon, qui fonctionne avec quatre rotors et embarque des capteurs et des caméras.

