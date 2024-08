La Russie a peur pour ses avions et change de tactique

Après des attaques ukrainiennes, la Russie serait en train de retirer ses avions des bases proches de la frontière et change sa manière de les entreposer, non sans un certain désagrément.

C'est la flotte russe de la mer Noire qui aurait ouvert la voie. Après les attaques ukrainiennes contre le quartier général en Crimée et contre plusieurs navires de guerre, l'armée russe a transféré la plupart de ses navires dans des ports sûrs à l'est de la Crimée. Il semble que l'armée de l'air soit désormais également en quête de sécurité.

Ces dernières semaines, les aéroports militaires russes ont été la cible de nombreuses attaques de drones et de missiles ukrainiens. Certains de ces aérodromes se trouvaient loin dans l'arrière-pays. Dernièrement, un super-bombardier russe aurait été détruit sur la base aérienne d'Olenia, dans la région de Mourmansk.

Les analystes estiment que la Russie a changé de tactique

Selon le Telegraph britannique, le Kremlin a désormais sonné la retraite. «Ces dernières semaines, il a retiré un grand nombre de ses avions de combat des bases proches de l'Ukraine et les a transférés vers des bases plus éloignées de la frontière», peut-on lire dans l'article.

Les attaques ukrainiennes qui ont eu lieu jusqu'à présent ne seraient pas la seule motivation des Russes. Le groupe d'analyse ukrainien «Frontelligence Insight» explique, dans sa newsletter, à laquelle le Telegraph fait référence:

«Contrairement au passé, la Russie agit désormais de manière préventive plutôt que réactive»

Il fait ainsi allusion à l'extension possible des attaques de missiles. Jusqu'à présent, la portée des armes occidentales livrées à Kiev est limitée. Mais il semble que la Russie s'attende à ce que ces restrictions soient levées un jour.

Des images satellites montrent des déplacements

Les analystes de «Frontelligence Insight» ont récemment évalué des images satellites commerciales et ont constaté de grands changements, notamment le déplacement de bombardiers de combat de l'armée de l'air russe depuis des aérodromes frontaliers. La base aérienne de Voronezh-Malshevo, dans le sud de la Russie, à environ 209 kilomètres de la frontière ukrainienne, est particulièrement intéressante. Des dizaines de jets Su-34 équipés de bombes planantes s'y trouvaient encore en juin, à portée des missiles américains ATACMS. Mais Kiev n'avait pas le droit de les utiliser contre l'aéroport.

La Russie ne veut apparemment pas attendre que l'Occident change d'avis et autorise des attaques plus loin dans l'arrière-pays. Les chasseurs Sukhoi ont désormais été retirés et placés hors de portée des ATACMS et des Storm Shadow franco-britanniques. Les jets russes ne sont, toutefois, pas totalement en sécurité: l'Ukraine dispose d'un grand arsenal de drones qu'elle a elle-même développés et qui peuvent être utilisés.

Une nouvelle tactique pour réduire les risques

Apparemment, selon «Frontintelligence Insight», la Russie réagit déjà à cela: au lieu de concentrer les bombardiers et les avions de combat sur quelques aéroports, ils sont répartis sur des champs d'aviation plus petits. Cela augmente à nouveau les efforts de l'Ukraine, qui doit désormais viser plusieurs cibles.

Ces changements posent, toutefois, un problème à Moscou: alors qu'il était jusqu'à présent possible de faire décoller des jets en peu de temps, de bombarder la cible et de revenir ensuite rapidement, il faut désormais prévoir des temps de vol plus longs. Et chaque seconde de plus dans les airs signifie plus de temps pour la défense antiaérienne ukrainienne pour détecter l'attaque.

Avec ce retrait, les avions russes devraient également être hors de portée des chasseurs F-16 qui se trouveraient déjà en Ukraine. Mais dès qu'ils s'approcheront du territoire ukrainien, l'avantage devrait être perdu. La lutte pour la souveraineté aérienne dans la guerre en Ukraine est donc loin d'être terminée. (wan)

