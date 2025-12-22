En Ukraine, les soldats qui se sont suicidés n'ont pas le droit aux honneurs (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Ces soldats «morts de la mauvaise façon» que l'Ukraine n'assume pas

Le suicide de combattants reste un tabou en Ukraine. Leur sort est souvent passé sous silence et leurs familles s'en retrouvent stigmatisées.

Plus de «International»

«Mon fils a été attrapé, pas convoqué», se désole une mère ukrainienne auprès de la BBC. Cette femme fait partie des nombreuses familles endeuillées par le suicide d'un proche soldat.



Selon le média britannique, ces drames se produisent dans l'ombre puisqu'il n'existe aucune statistique illustrant le phénomène. Dans la version officielle, ces décès sont considérés comme des incidents isolés et les faits sont souvent maquillés.

Selon des familles et des défenseurs des droits humains, relayés par la BBC, ces suicides se compteraient pourtant par centaines. Témoignant sous couvert d'anonymat, l'Ukrainienne précédemment citée a de la peine à avaler la conclusion de l'enquête sur le décès de son fils, celle-ci faisant état d'une «blessure auto-infligée».

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Ni honneur ni compensation

La mère revient pour le média sur l'enrôlement de ce dernier. Agé de 25 ans et rêvant d'une carrière universitaire, le jeune homme avait jusqu'alors été déclaré inapte au service militaire en raison d'une mauvaise vue. Mais en 2023, il se serait vu arrêté dans la rue par une patrouille de recrutement.

Sa déficience a alors été réévaluée et il a finalement été jugé en mesure de prendre part aux combats. Il a été mobilisé près de Tchassiv Iar, dans la région de Donetsk, en tant que spécialiste des communications.

Le jeune homme est alors devenu de plus en plus renfermé et dépressif, se souvient sa maman. Sa mort sera communiquée plus tard cette année-là.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Depuis, sa mère n'a eu droit à aucun honneur ni compensation, généralement usuels pour les proches d'un soldat mort au front. «En Ukraine, c’est comme si nous avions été divisés», déplore-t-elle auprès de la BBC. «Certains sont morts de la bonne façon, et d’autres de la mauvaise façon.»

Et d'ajouter:

«L’Etat a pris mon fils, l’a envoyé à la guerre et m’a rendu un corps dans un sac. C’est tout. Aucune aide, aucune vérité, rien»

Des funérailles refusées

Parmi les témoignages recueillis par la BBC, une autre Ukrainienne raconte l'histoire de son mari, qui a subi un sort similaire. L'homme s'était enrôlé dans l'armée après l'invasion russe en 2022.

Déployé près de Bakhmout, il a assisté aux pires atrocités de la guerre, perdant des dizaines de camarades et une partie de son bras. «Brisé», selon les dires de sa veuve, il a fini par se donner la mort dans la cour de l'hôpital où il était soigné.

Là aussi, des funérailles militaires en bonne et due forme lui ont été refusées. Son épouse confie à la BBC se sentir trahie. Elle dit également être stigmatisée par les autres veuves de soldats.

Elle s'insurge:

«Quand il était en première ligne, mon mari était utile. Mais maintenant, ce n’est plus un héros?»

Des efforts insuffisants

En ligne, une communauté d'Ukrainiennes endeuillées par la perte d'un soldat a vu le jour. Selon la BBC, ces dernières appellent le gouvernement à changer la loi pour que les familles touchées par les suicides de combattants bénéficient des mêmes droits et de la même reconnaissance que les autres.

Olha Reshetylova, commissaire ukrainienne aux droits des anciens combattants, confirme de son côté au média britannique recevoir près de quatre signalements de suicides militaires par mois. Elle reconnaît également que les efforts pour les prévenir sont insuffisants.

«Ils ont vu l’enfer. Mais même les esprits les plus forts peuvent se briser» Olha Reshetylova

(jzs)