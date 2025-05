L'Ukraine transforme la guerre en un jeu. Keystone

Les soldats ukrainiens gagnent des points en tuant des Russes

L'Ukraine mise sur un nouveau système à points pour ses missions de drones. Les unités de front ont désormais un score qui correspond à leur destruction de cibles ennemies.

Mauritius Kloft / t-online

Plus de «International»

Un article de

Selon plusieurs médias, l'Ukraine a introduit un système de points pour inciter à un bon usage des drones dans la guerre contre la Russie. Le programme Army of Drones Bonus, également connu sous le nom de e-points, a été lancé en fin d'année dernière par le ministère de la Transformation numérique.

Le principe est simple et rappelle un jeu vidéo: les unités accumulent des points en détruisant des cibles adverses. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des drones. Un soldat rapporte six points, un char endommagé 20 points, – sa destruction totale vaut 40 points – et la destruction d'un système de missiles mobiles rapporte jusqu'à 50 points, selon le calibre.

Le commandant d'une éminente brigade a décrit le scepticisme initial face à ce système: au début, les soldats n'étaient pas convaincus, a-t-il déclaré au site gouvernemental United24. Mais avec l'intensification des combats, les drones se sont révélés être une arme décisive. Les points permettent désormais acquérir plus rapidement de l'équipement et de planifier des opérations plus audacieuses.

👉 Suivez la guerre en Ukraine en direct 👈

Marché pour les technologies de défense

Autre élément de cette stratégie: le Brave1 Market, une sorte de plateforme pour les technologies de défense. Elle vise à améliorer le flux d'informations et, grâce à elle, les soldats accèdent directement au matériel dont ils ont besoin. Le Brave1 Market devrait bientôt être intégré au système de points, de sorte que les unités pourront utiliser ceux-ci pour acheter de l'équipement supplémentaire.

Selon les médias, ces mesures reflètent une stratégie décentralisée: on déplace le pouvoir vers le front et on réduit la bureaucratie. L'objectif?

«Fournir des moyens aux unités les plus efficaces et de leur donner la liberté de s'adapter à leurs besoins»

Changer les règles de la guerre

Le système de points fonctionne sur le principe de la «gamification». Il consiste en l'application d'éléments ludiques dans un environnement qui l'est moins. Objectif: motiver les individus à adopter certains comportements ou à accomplir certaines tâches.

Mychaïlo Fedorov, ministre de la Transformation numérique, a déclaré au journal Politico:

«Nous avons par exemple augmenté de deux à six le nombre de points pour l'élimination de l'infanterie, ce qui a permis de doubler la quantité d'ennemis détruits en un mois. Ce n'est pas seulement un système de motivation, mais un mécanisme qui change les règles de la guerre».

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker