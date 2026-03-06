assez ensoleillé
Guerre contre l'Ukraine

Le Kremlin estime que la Finlande commence à menacer la Russie

Moscou prévient Helsinki après son virage nucléaire dans l’Otan.
Ce changement nucléaire qui agace déjà le Kremlin.Image: montage watson

Le Kremlin estime que la Finlande commence à «menacer» la Russie

La Finlande envisage de modifier sa loi pour autoriser la présence d’armes nucléaires liées à l’Otan. Moscou y voit déjà une menace directe.
06.03.2026, 11:3906.03.2026, 11:39

Le Kremlin a estimé vendredi que la Finlande commençait à «menacer» la Russie après l'annonce par Helsinki d'une possible modification de la législation finlandaise afin de lever les restrictions à la présence d'armes nucléaires sur son territoire.

«Nous avons vu ces déclarations qui mènent à une escalade des tensions sur le continent européen (...) En déployant des armes nucléaires sur son territoire, la Finlande commence à nous menacer», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien à la presse auquel participe l'AFP.

«Et si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent»
Dmitri Peskov
epa12796915 Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting between Russian President Vladimir Putin and Central African Republic President Faustin Archange Touadera at the Kremlin in Moscow, Russia ...
Dmitri Peskov.Keystone

Que s'est-il passé?

Helsinki a annoncé jeudi envisager cette possibilité pour se mettre en accord avec la politique de dissuasion de l'Otan.

epa12504482 Finnish Minister of Defense Antti Hakkanen after the defense ministers&#039; meeting of the Joint Expeditionary Force (JEF) in Bodo, Norway, 05 November 2025. Norway is hosting defense min ...
Antti Hakkanen.Keystone

Selon le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakkanen, la proposition du gouvernement permettrait «d'introduire une arme nucléaire» dans le pays, «d'en transporter, en livrer ou en posséder une», si cela est «lié à la défense militaire de la Finlande».

«Dans toutes les autres situations que celles prévues par cette exception, l'importation, le transport, la livraison et les possession d'explosifs nucléaires resteraient interdits»
Antti Hakkanen

Antti Hakkanen a déclaré que l'environnement sécuritaire de la Finlande et de l'Europe avait «changé et s'était détérioré de façon fondamentale» après l'attaque à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.

La Finlande a abandonné sa politique de neutralité militaire, vieille de plusieurs décennies, en rejoignant l'Otan en avril 2023. Ce changement de politique exige une modification de sa législation sur l'énergie nucléaire et de son code pénal.

La France va protéger l'Europe avec son nucléaire. La Suisse aussi?

Une majorité de pays membres de l'organisation «n'ont pas de restrictions dans leur législation à l'entière application de la politique de défense et de dissuasion de l'Otan», a rappelé Antti Hakkanen.

La coalition de droite, qui a la majorité au parlement, a indiqué que sa proposition de loi avait été soumise pour consultation jusqu'au 2 avril, et a espéré qu'elle soit adoptée aussi vite que possible. (jah/afp)​

Thèmes
