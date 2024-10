Sans artillerie et sans canons obusiers, la guerre de Poutine va très vite se retrouver difficile à mener. Image: keystone

Avec ces sanctions, l'Occident pourrait frapper le point faible de Poutine

Une étude a identifié des lacunes dans le ravitaillement militaire russe. Dans ce domaine, les sanctions occidentales pourraient avoir un impact sensible vis-à-vis de Moscou.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les sanctions contre Moscou et les entreprises russes se sont multipliées. Mais elles n'ont pas suffi à mettre fin à la guerre en Ukraine, même si dans certains secteurs économiques, elles ont pu mettre à rude épreuve le pouvoir de Vladimir Poutine.

Cela peut également s'expliquer par le fait que d'importantes voies d'approvisionnement restent ouvertes pour la Russie. Ainsi, les composants des drones peuvent être achetés ailleurs dans le monde, tout comme la microélectronique qu'ils contiennent.

Artillerie, obusiers et munitions

Mais l'armée russe a un talon d'Achille qui pourrait être touché de manière sensible par des sanctions ciblées. Deux think tanks britanniques actifs dans la sécurité, le Royal United Services Institute (RUSI) et l'Open Source Centre (OSC), ont identifié dans une étude trois domaines dans lesquels la capacité de combat des troupes russes pourrait être considérablement réduite.

Tout d'abord: la chaîne d'approvisionnement de l'artillerie russe, qui est complexe et dépendante de nombreuses matières premières et des composants importants provenant de l'étranger.

«Plus de 70% des machines russes dirigées par ordinateur proviennent de Chine, 55% du chrome est importé. Les importations de nitrocellulose, nécessaires à la production de munitions, ont augmenté de 70% depuis 2022» Rapport RUSI / OSC

Ensuite: la production de munitions. La Russie ne peut en produire que de manière limitée. Depuis cette année, elle est fournie par des livraisons massives en provenance de Corée du Nord. Il en va de même pour la production d'armements, déjà touchée par les sanctions occidentales.

Les auteurs de l'étude voient une troisième vulnérabilité particulière dans un domaine: la production d'obusiers et de leurs tubes ainsi que de munitions pour ces derniers. L'artillerie russe est redoutée en Ukraine, une grande partie des attaques russes à proximité du front sont soutenues par des salves d'obusiers.

«Une action coordonnée pour l'interruption des livraisons aurait plus de chances de réussir. La perturbation de la chaîne d'approvisionnement de l'artillerie devrait être une priorité et si les points faibles identifiés dans ce rapport peuvent être perturbés avec succès sur une longue période, la Russie aura du mal à satisfaire ses besoins militaires. Ce qui serait crucial pour la survie de l'Ukraine» Rapport RUSI / OSC

Importations kazakhes, ouzbèques et chinoises

Le chrome est utilisé pour la production de tubes de canons, et le régime de Poutine doit l'importer. Une grande partie provient du Kazakhstan. Et pour la production de munitions, il faut des fibres de coton, un composant important de la nitrocellulose. Celle-ci est utilisée pour les charges propulsives des obus. Les principaux fournisseurs de ces matériaux sont le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.

Selon l'étude, ces deux biens devraient être placés sur une liste de sanctions par l'Occident pour pouvoir frapper intelligemment les productions d'armes de Poutine. Cela serait d'autant plus logique comme levier que ces deux anciennes républiques soviétiques se sont prudemment rapprochées de l'Occident ces dernières années.

Les machines commandées par ordinateur devraient également figurer sur la liste. Celles-ci sont utilisées dans la production d'obusiers. La plupart de ces machines proviennent de Chine, qui ne s'est jusqu'à présent pas associée aux sanctions occidentales. A cela s'ajoute le fait que les machines produites en Occident sont souvent achetées par la Chine et revendues ensuite en Russie, selon le rapport.

«Il y a 36 entreprises chinoises parmi les principaux fournisseurs de machines occidentales en Russie en 2023 et au premier trimestre 2024» Rapport RUSI / OSC

«Les preuves recueillies pour ce document suggèrent que les partenaires occidentaux de l'Ukraine pourraient mieux empêcher la Russie de maintenir sa chaîne d'approvisionnement en artillerie en concentrant leurs efforts de manière coordonnée sur les matières premières et les composants achetés en dehors de la Russie», peut-on lire dans le résumé. Mais pour cela, il manque, encore et toujours: des sanctions et des pressions diplomatiques.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)