Frappes américaines en Iran: ce que l'on sait

Trump affirme avoir détruit les sites nucléaires iraniens. L’Iran a riposté sur Israël, promettant de défendre sa souveraineté «par tous moyens». On fait le point.

Donald Trump a affirmé dimanche que l'armée américaine avait «totalement» détruit les capacités d'enrichissement nucléaires iraniennes, au dixième jour de la guerre entre la République islamique et Israël.

«Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Iran, le caïd du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix», a tonné le président américain lors d'une déclaration solennelle à la Maison Blanche.

L'annonce de Trump 👇 Vidéo en anglais. Vidéo: twitter

«S'ils ne le font pas, les prochaines attaques seront bien plus importantes, et bien plus faciles», a-t-il ajouté sur un ton extrêmement ferme, menaçant de nouvelles frappes l'Iran, qui a le choix entre «la paix ou la tragédie».

Que sait-on de l'intervention des Etats-Unis?

Les Etats-Unis ont mené une attaque «très réussie» sur les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, avait annoncé peu auparavant Donald Trump, décidant ainsi de rejoindre l'offensive lancée par Israël contre son ennemi juré le 13 juin.

Les sites en question 👇 Image: AFP

Image: AFP

Image: AFP

«Une pleine charge de bombes a été larguée sur le site principal, Fordo», une usine d'enrichissement d'uranium enfouie sous une montagne et au coeur du programme nucléaire de Téhéran, avait-il poursuivi.

Image: afp

«L'HEURE DE LA PAIX A SONNÉ», avait lancé le président américain. Il soufflait le chaud et le froid depuis plusieurs jours, entre menaces d'intervention et «possibilité substantielle» de négociations avec Téhéran.

Des médias iraniens ont confirmé les attaques sur ces trois sites nucléaires.

Le New York Times et des sites de suivi de vols avaient rapporté samedi que des bombardiers stratégiques furtifs B-2 avaient décollé d'une base aux Etats-Unis en direction de l'ouest, au-dessus du Pacifique.

Image: AFP

Ces avions sont les seuls capables de transporter des puissantes bombes anti-bunker de type GBU-57. Ces ogives de 13 tonnes peuvent s'enfoncer à des dizaines de mètres de profondeur avant d'exploser, ce qui permet d'atteindre des cibles profondément enfouies, comme l'installation de Fordo.



Israël ne dispose pas de ce type d'armes.​

Comment a réagit l'Iran?

«Les événements de ce matin sont scandaleux et auront des conséquences éternelles», a écrit sur X le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, dénonçant le «comportement extrêmement dangereux, anarchique et criminel» des Etats-Unis:

«L'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple»

«Malgré les complots maléfiques de ses ennemis», l'Iran «ne laissera pas le chemin de développement de cette industrie nationale (...) être arrêté», a pour sa part affirmé l'agence atomique du pays.

L'armée israélienne a annoncé, dimanche matin, avoir détecté deux vagues de missiles tirés de l'Iran vers Israël après l'attaque américaine de la nuit sur des centres névralgiques du programme nucléaire iranien.

Les sirènes d'alerte antiaérienne ont retenti à Jérusalem et Tel-Aviv, selon des journalistes de l'AFP, qui ont entendu de puissantes explosions. Sur l'application mobile du Commandement du front intérieur (Défense passive), la carte d'Israël s'est rapidement couverte de points rouges signalant le déclenchement des sirènes appelant la population à gagner les abris dans le nord et le centre du pays.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza et également en guerre contre Israël, a condamné ce qu'il a qualifié d'«agression criminelle» des Etats-Unis contre son allié iranien.

Y a-t-il eu contamination nucléaire?

L'autorité de sécurité nucléaire iranienne a dit n'avoir détecté «aucun signe de contamination» sur les trois sites frappés, assurant qu'il n'y a «aucun danger pour les personnes habitant autour».

«Aucun effet radioactif n'a été détecté sur l'environnement du Royaume et des Etats du Golfe», a aussi fait savoir l'autorité nucléaire saoudienne.

Que dit Israël?

«Je vous remercie, le peuple d'Israël vous remercie», a déclaré le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dans un message vidéo en anglais adressé à M.Trump. «Dans l'action de ce soir contre les installations nucléaires de l'Iran, l'Amérique s'est montrée véritablement sans égale», dit-il, jugeant que le président américain impose ainsi un «tournant historique qui peut aider à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix».

La promesse de détruite le nucléaire iranien «a été tenue», s'est-il félicité, estimant que «d'abord vient la force, ensuite vient la paix».

A la suite de ces frappes, l'espace aérien israélien a été fermé jusqu'à nouvel ordre, l'autorité aéroportuaire du pays précisant que «les points de passage terrestres [avec l'Egypte] et la Jordanie fonctionnent normalement».

Bilan des victimes

Depuis le 13 juin, les tirs de missiles et de drones iraniens ont fait 25 morts en Israël. Les frappes israéliennes ont provoqué la mort de plus de 400 personnes en Iran selon un dernier bilan samedi du ministère de la Santé.

L'ONG américaine Human Rights Activists News Agency (HRANA) a fait état d'au moins 657 morts et 2000 blessés en Iran, civils et militaires. (jah/ats)