Ces 40 pays sont ravagés par la guerre

Attentats à la bombe, combats violents et décès. Chaque jour, la guerre fait les gros titres des médias. L'année dernière, l'Ukraine et le Moyen-Orient ont été au centre de l'attention. Cependant, d'autres conflits sont souvent oubliés - un aperçu de la situation mondiale.

La situation politique en Suisse est stable, et nous avons la chance de vivre en paix. Mais, nous sommes inondés chaque jour d'informations sur les conflits mondiaux. Que ce soit à Gaza, en Syrie, en Ukraine ou ailleurs, les conflits sont lourds de conséquences.

Être au courant de tous les conflits mondiaux est difficile en raison du grand nombre d'informations. Voici un aperçu de la situation actuelle des guerres dans le monde.



Un aperçu de la situation mondiale des conflits

L'Institut de recherche sur les conflits internationaux de Heidelberg (HIIK) calcule, selon une méthode complexe, quels pays sont actuellement touchés par la guerre. Ils font la distinction entre «différends», «conflits non violents», «conflits violents», «guerre limitée» et «guerre». Sur la carte du monde (voir ci-dessous), seuls les deux derniers ont été pris en compte.

La différence entre une guerre limitée et une guerre réside dans l'utilisation d'armes plus lourdes dans une guerre. Ainsi, plus de violence est exercée, plus de 400 personnes sont impliquées dans le conflit, et plus de 60 personnes sont tuées ou blessées par mois. De plus, dans une guerre, plus de 20 000 personnes fuient leur domicile chaque mois.



Concernant les données du HIIK Ils prennent en compte les armes, le nombre de participants au conflit, les morts et les blessés, le nombre de personnes déplacées et l'étendue des destructions.

La carte est une tentative de représenter tous les conflits actuels dans le monde de manière exhaustive. Mais les données du HIIK ne vont que jusqu'à la fin de 2022, nous avons donc complété la carte avec des informations récentes. Par exemple, le conflit en Israël a été ajouté en respectant les critères du HIIK.



Les guerres en Europe

Guerre entre la Russie et l'Ukraine

L'invasion ordonnée par Vladimir Poutine vise l'ensemble du territoire ukrainien et a débuté le 24 février 2022. Bien que la Russie ait été bombardée par les forces armées ukrainiennes, on considère qu'il s'agit d'une guerre limitée sur le territoire russe. Selon les forces armées ukrainiennes, le Kremlin a perdu 376 860 soldats (au 22 janvier 2024).



Les calculs de l'expert militaire Wolfgang Richter du Centre de politique de sécurité de Genève sont un peu différents: il estime qu'il y a eu environ 150 000 pertes irréversibles du côté russe, dont 70 000 sont décédées et autant ont été gravement blessées. Du côté ukrainien, il y aurait eu 120 000 pertes irréversibles.

Les guerres en Amérique centrale et du Sud

La plupart des conflits en Amérique centrale et du Sud sont des guerres liées à la drogue. Voici quelques-unes d'entre elles:

Mexique

Au Mexique, une guerre contre les cartels de la drogue est menée par le gouvernement et l'armée. De 2006 à 2020, environ 300 000 personnes ont perdu la vie dans cette guerre. Rien qu'en 2022, environ 31 936 personnes ont été tuées.



Colombie

En Colombie, il y a régulièrement des affrontements entre groupes paramilitaires et cartels de la drogue. Entre 1985 et 2018, plus de 450 000 homicides ont été documentés dans le pays. Malgré le traité de paix de 2016, de nombreuses expulsions continuent de se produire. Ainsi, en 2022, il y a eu environ 123 000 expulsions individuelles et 58 000 expulsions massives. Toutes ces personnes ont été contraintes de quitter leur domicile pour sauver leur vie.



Haïti

Depuis le meurtre du président Moïse en 2021, les institutions étatiques ont perdu le contrôle face aux gangs de plus en plus puissants. Son meurtre aurait été un règlement de comptes entre politiciens corrompus et hommes d'affaires. La capitale est particulièrement touchée par la criminalité des gangs. Depuis début 2023, environ 2400 personnes ont perdu la vie en raison de la criminalité et de la corruption, et 900 personnes ont été blessées.

Une femme passe devant des pneus enflammés allumés par des manifestants. Image: keystone

Les guerres en Asie

Cinq grandes guerres et de nombreux conflits limités font rage en Asie. Voici un aperçu:

Guerre limitée entre la Turquie et le PKK

Il existe une guerre limitée entre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et le gouvernement turc. Le PKK lutte pour l'autonomie politique des régions peuplées de Kurdes en Turquie. Le Groupe de crise a confirmé la mort de 4573 combattants du PKK de juillet 2015 à la fin de 2023.

La ville majoritairement kurde de Silopi dans le sud-est de la Turquie. Image: AP/AP

Guerre en Israël et à Gaza

Le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué le territoire israélien. 1200 personnes sont mortes et 5431 ont été blessées. La réponse militaire israélienne a tué environ 25 105 personnes dans la bande de Gaza.



Afghanistan

La guerre (depuis 1994) entre les talibans, d'autres groupes islamistes et l'Otan, soutenue par les États-Unis, est terminée. Les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Malgré la fin de la guerre, des attaques contre la population civile se produisent encore, les filles et les femmes étant particulièrement touchées. Diverses ONG prédisent qu'en 2024, plus de la moitié de la population afghane aura besoin d'une aide humanitaire.



Une jeune réfugiée afghane pose pour un portrait dans un camp près de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Image: keystone

Irak

Plus de la moitié de la population irakienne actuelle n'était pas née il y a 20 ans, au début du conflit. Les États-Unis n'ont pas pu établir la stabilité ou une démocratie fonctionnelle dans le pays. Les conflits ethniques et religieux, la corruption et d'importantes lacunes dans les services de base caractérisent actuellement l'Irak. L'Etat islamique continue de perpétrer des attaques. De plus, les manifestations intérieures entraînent des troubles, et les zones frontalières avec l'Iran et la Syrie ne sont pas à l'abri d'attaques.



Myanmar

Le Myanmar connaît l'un des plus longs conflits civils du monde. Des groupes minoritaires armés se battent contre l'armée. Il y a trois ans, un coup d'État militaire a eu lieu, rendant le conflit encore plus complexe. La guerre prévaut dans presque tout le pays, avec des estimations suggérant que l'armée ne contrôle même pas un quart du territoire.



Syrie

Destruction, persécution, oppression - depuis 2011, la guerre fait rage en Syrie. Plus d'un demi-million de personnes ont déjà perdu la vie. En 2022, plus de 60 % de la population syrienne souffrait de la faim. De plus, le nord-est du pays est constamment menacé par des attaques de l'État islamique.

Un soldat de l'État islamique (EI) en Syrie. Image: Shutterstock

Les guerres en Afrique

Au moins 14 pays sont en guerre en Afrique, c'est le continent le plus ravagé par les conflits. Voici quelques-uns d'entre eux:

Éthiopie

Le conflit dans la région du Tigré en Éthiopie a fait des centaines de milliers de morts avant qu'un accord de paix soit finalement établi. Cependant, une nouvelle confrontation a éclaté l'année dernière, cette fois dans la région voisine d'Amhara. Des centaines de personnes ont été tuées.



Nigéria

Environ 2,6 millions de personnes au Nigéria sont actuellement déplacées en raison de la guerre dans leur pays. Différents groupes radicaux islamiques tels que Boko Haram et l'Etat islamique sont responsables de ce conflit.

Des personnes se rassemblent sur le site d'une explosion à Ibadan, au Nigeria, le mercredi 17 janvier 2024. Image: keystone

République démocratique du Congo

La guerre, les troubles civils et les conflits locaux dominent la République démocratique du Congo. Le pays est confronté à plusieurs guerres simultanées, et des centaines de milliers de personnes sont actuellement déplacées. Les forces gouvernementales congolaises combattent des groupes rebelles et des groupes religieux militants.



Soudan

Depuis avril 2023, l'armée soudanaise combat les forces de la milice Rapid Response. Plus de 10 000 personnes ont été tuées jusqu'à présent, et près de cinq millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays.

Des migrants du Soudan dans une embarcation en bois en mer Méditerranée, le 17 juin 2023. Image: keystone

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)