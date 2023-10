«Le danger terroriste pourrait à nouveau s'accroître en Suisse»

L'ambassadeur Thomas Greminger a été négociateur avec le Hamas pendant plusieurs années. Il présente les scénarios auxquels il faut désormais s'attendre dans le cadre du conflit en Israël et leur implication sur la Suisse et l'Europe.

Thomas Greminger connaît personnellement certains membres du Hamas. En effet, il a par le passé été chargé par le Conseil fédéral de négocier avec des représentants de l'organisation islamique afin de désamorcer le conflit avec Israël. A l'époque, il dirigeait la division de la sécurité humaine au Département fédéral des Affaires étrangères.

Il a ensuite travaillé pour l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et a mené des négociations dans le cadre du conflit ukrainien. Aujourd'hui, cet homme de 62 ans dirige le Centre de politique de sécurité de Genève.

Vous avez négocié avec des représentants du Hamas pendant quelques années à partir de 2005. Comment les avez-vous perçus?

Thomas Greminger: Nous avons parlé avec des représentants de la branche modérée du Hamas et les avons perçus comme relativement accessibles et pragmatiques.

Thomas Greminger. Image: Getty

Pourquoi la Suisse a-t-elle été le premier pays à chercher le dialogue avec ces extrémistes?

A l'époque, il y avait certes déjà des éléments radicaux, mais aussi – et sans doute encore majoritairement à l'époque – des cercles modérés. Nous voulions rallier cette partie du mouvement à notre cause, afin qu'elle ne se radicalise pas, elle aussi. Les forces modérées auraient dû se distancer du diktat du Hamas selon lequel il fallait pousser tous les Israéliens à la mer. C'était déjà une question très sensible à l'époque et nous avons essayé de mener les négociations le plus discrètement possible. Mais nous ne les avons pas non plus gardées secrètes et, avec le temps, nous en avons parlé publiquement.

Pourquoi les négociations ont-elles échoué?

Au fil du temps, le Hamas a voulu entamer le dialogue avec des acteurs de plus grand poids que la Suisse. Nous voulions que l'Union européenne (UE) soit impliquée dans le dialogue. Les diplomates de l'UE ont manifesté un grand intérêt pour cela, mais les Etats membres se sont montrés réticents. Le Hamas s'est progressivement radicalisé dans les années qui ont suivi.

Avec le recul, il s'avère qu'il était dangereux de s'engager dans un dialogue avec une organisation terroriste.

Je vois les choses autrement. A l'époque où le Hamas a remporté les premières élections, il semblait encore possible de collaborer avec les courants modérés. Si ce dialogue avait pu être poursuivi, nous aurions peut-être – nous n'en avons pas la certitude – pu éviter une radicalisation.

Attribuez-vous la responsabilité de l'échec de l'Union européenne?

Non, les récriminations ne servent à rien. Il s'agissait avant tout d'une occasion manquée pour la diplomatie internationale. Nous étions déçus qu'aucun des grands acteurs ne se soit engagé dans le dialogue.

Le Conseil fédéral veut désormais inscrire le Hamas sur la liste des organisations terroristes. A juste titre?

Oui, le Hamas agit de manière terroriste. Il est donc logique que le Conseil fédéral le nomme ainsi. Mais si on le veut, il est toujours possible de mener un dialogue, même avec une organisation terroriste. Il faudrait, pour cela, créer des espaces informels et confidentiels afin d'explorer le potentiel de négociation. Mais ce n'est probablement pas à l'ordre du jour pour le moment.

La riposte d'Israël a commencé. Quel serait le pire scénario?

La grande question est de savoir comment le monde arabe réagira à une offensive terrestre d'Israël dans la bande de Gaza. Le Hezbollah et l'Iran vont-ils jeter encore plus d'huile sur le feu et attaquer Israël depuis le Liban? Dans ce cas, il est probable qu'Israël réplique massivement là-bas aussi. Une autre question est l'implication ou non de la Cisjordanie dans le conflit militaire.

«La colère des citoyens des Etats arabes pourrait être attisée s'ils sont témoins de la brutalité d'une offensive terrestre»

Ils pourraient faire pression sur leurs gouvernements pour qu'ils durcissent massivement leur position vis-à-vis d'Israël. Les vieilles inimitiés entre les pays arabes et Israël pourraient ainsi resurgir.

Pensez-vous que nous pouvons garder espoir?

La région compte des acteurs importants, comme les Etats-Unis, qui n'ont aucun intérêt à ce que l'escalade se poursuive. Si la réponse d'Israël était maintenant modérée, il se pourrait que les parties se parlent de nouveau, du moins à moyen terme, et qu'elles tentent de résoudre fondamentalement la question palestinienne. Le mieux serait encore une solution à deux Etats. Mais au vu de la haine que le Hamas a déclenchée, cela semble politiquement irréaliste, du moins à court terme.

En mai dernier, des Palestiniens des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, de La Fosse aux lions et de la Brigade de Balata participent à la parade, dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Les actes terroristes du Hamas pourraient faire se rassembler de nombreux groupuscules. Image: www.imago-images.de

Que signifie le nouveau conflit au Proche-Orient pour la guerre en Ukraine?

Les deux camps l'instrumentaliseront à leurs propres fins, comme le montre la prise de position de Poutine. Il sera intéressant de se pencher sur la question des drones iraniens. Où l'Iran les livrera-t-il si le Hamas en a également un plus grand besoin? L'Iran affirme certes que la Russie peut désormais les produire elle-même.

Auriez-vous pensé que nous serions un jour confrontés à deux guerres aussi importantes en même temps?

Non, c'est surprenant. C'est une évolution inquiétante du 21e siècle:



«Les conflits ont à nouveau davantage tendance à être résolus de manière militaire»

Selon vous, quelles seront les conséquences pour la Suisse?

Si le conflit au Proche-Orient devait durer longtemps, le danger terroriste pourrait à nouveau s'accroître en Suisse – comme dans toute l'Europe occidentale et centrale. D'autres groupes islamistes comme l'EI pourraient se solidariser avec le Hamas et utiliser la guerre à leurs propres fins.

Quel est le lien entre les terroristes de l'EI et le Hamas?

La question palestinienne a toujours servi à justifier la terreur islamiste. Aujourd'hui, elle donne à l'EI de nouveaux arguments politiques. Des relations directes entre les organisations terroristes ne sont pas nécessaires pour cela. Le simple fait qu'une guerre sanglante soit menée contre le Hamas pourrait inciter d'autres islamistes à se rallier à la cause.

Un combattant de l’EI dans une vidéo de propagande. Image: DR

L'organisation terroriste EI semble toutefois avoir été démantelée.

Oui, elle s'est fortement individualisée. Les actions terroristes récentes ont été menées par des individus isolés. Si une guerre brutale et prolongée éclate, les auteurs d'actes isolés pourraient de nouveau être plus actifs. L'escalade au Proche-Orient est une aubaine pour les terroristes de l'EI afin de mobiliser davantage. Nous verrons si l'Occident est suffisamment bien équipé pour empêcher cela.

