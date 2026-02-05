assez dégagé
Ignazio Cassis

Ignazio Cassis est à Moscou: voici son programme

HANDOUT - OSCE Chairman-in-Office and Swiss Federal Councillor Ignazio Cassis, left, and OSCE Secretary General Feridun H. Sinirlioglu, right, arrive at Moscow airport on Thursday, February 5, 2026. C ...
Ignazio Cassis est accompagné du secrétaire général de l'OSCE Feridun Sinirlioğlu.Keystone

En sa qualité de président de l'OSCE, le conseiller fédéral est en visite dans la capitale russe, une première depuis le début de la guerre en Ukraine.
05.02.2026, 17:3905.02.2026, 17:41

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis est à Moscou pour une visite de deux jours en tant que président de l'OSCE. Le but est de dialoguer avec «toutes les parties», a-t-il écrit sur X. Une rencontre est prévue avec son homologue russe Sergueï Lavrov.

Par ce voyage, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) réaffirme sa volonté «de soutenir les efforts en faveur d'une paix juste et durable, conformément au droit international et aux principes d'Helsinki», a indiqué Ignazio Cassis sur la plateforme X. Il est accompagné du secrétaire général de l'OSCE Feridun Sinirlioğlu.

La rencontre avec Sergueï Lavrov est prévue vendredi, a indiqué une porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères. Les discussions porteront sur les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé l'OSCE.

epa12699833 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov speaks with the newly appointed Secretary General of the Collective Security Treaty Organization (CSTO), Taalatbek Masadykov, at the Russian Foreign ...
Sergueï LavrovKeystone

Le rôle potentiel de l'OSCE dans la promotion d'une paix juste et durable sera aussi examiné. Ignazio Cassis et Sergueï Lavrov évoqueront également le rôle de l'organisation en tant que plateforme de dialogue.

La guerre en Ukraine n'est pas mentionnée dans un communiqué du Ministère russe des affaires étrangères à propos de cette réunion. Selon celui-ci, les discussions porteront principalement sur la gestion de la crise profonde que traverse actuellement l'OSCE. La guerre résulte d'«actions destructrices menées par certains Etats occidentaux», indique le communiqué.

Ignazio Cassis et Feridun Sinirlioğlu se sont rendus lundi à Kiev, où il a rencontré son homologue ukrainien Andrij Sybiha ainsi que le président Volodymyr Zelensky.

Une dernière visite en 2019

Depuis le début de la guerre d'agression russe en Ukraine le 24 février 2022, le conseiller fédéral ne s'était pas rendu à Moscou. Les ministres européens ayant fait le déplacement dans la capitale russe sont peu nombreux.

La dernière visite d'Ignazio Cassis à Moscou remonte à juin 2019. Il avait alors inauguré une nouvelle ambassade suisse et déjà rencontré Sergueï Lavrov, ministre russe des affaires étrangères. Les deux hommes avaient notamment abordé la situation en Ukraine. (jzs/ats)

