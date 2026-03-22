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Des agents ICE déployés dans les aéroports américains lundi

People wait in a TSA line at the John F. Kennedy International Airport, Sunday, March 22, 2026, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura) Travel Delays
Des passagers patientent dans une file de la TSA à l’aéroport international John F. Kennedy, à New York.Keystone

Des agents ICE déployés dans les aéroports américains lundi

Face aux longues files d’attente causées par le gel partiel des salaires de la TSA, des agents de la police de l’immigration (ICE) seront mobilisés dès lundi dans plusieurs aéroports des États-Unis pour assister aux contrôles de sécurité.
22.03.2026, 18:0222.03.2026, 18:02

Des agents de la police de l'immigration (ICE) seront déployés dès lundi dans plusieurs aéroports américains. Ils viendront épauler les agents spécialisés pour effectuer les contrôles de sécurité des passagers.

Donald Trump avait menacé samedi d'envoyer dès lundi des agents d'ICE dans les aéroports, où l'attente peut durer des heures par manque de personnel de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA), qui ne sont pas payés du fait d'une paralysie budgétaire partielle.

Questionné sur la chaîne CNN dimanche matin, son conseiller à l'immigration Tom Homan a confirmé qu'un nombre – indéterminé à ce stade – d'agents de la police de l'immigration seraient déployés lundi, en donnant «la priorité aux grands aéroports où les files d'attente sont les plus longues, de trois heures».

Il a précisé que les détails du déploiement étaient en cours d'élaboration avec les responsables d'ICE et de la TSA. Il affirme:

«Nous serons dans les aéroports demain, aidant la TSA à faire avancer ces files d'attente»

Selon Tom Homan, l'objectif est que les policiers soient chargés de simples tâches sécuritaires, comme la surveillance des portes de sortie, afin que les agents de la TSA puissent être concentrés aux postes de contrôle spécialisés.

Elon Musk propose de payer les agents de sécurité des aéroports

«Je ne vois pas un agent ICE superviser un scanner à rayons X, parce qu'il n'a pas été formé pour ça», a-t-il relevé.

Salaires gelés

Depuis le 14 février, le financement du DHS, qui chapeaute la TSA, est gelé en raison du profond différend entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l'immigration, très contestées à gauche.

En raison de ce «shutdown» partiel, des milliers de fonctionnaires fédéraux du DHS ont été mis au chômage technique, tandis que des milliers d'autres, aux fonctions considérées comme essentielles, continuent de travailler sans être payés.

Le ministre des Transports Sean Duffy a indiqué dimanche sur ABC que la situation allait être «bien pire» à mesure que le temps passait car de plus en plus d'agents de la TSA «vont démissionner ou ne pas se présenter à leur poste», afin «de prendre un autre emploi pour acheter de la nourriture et payer leur loyer».

Actuellement, «il y a un taux moyen d'absentéisme de 10% aux aéroports», mais jusqu'à «30% à 40%» par endroits, a-t-il précisé. (tib/ats)

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