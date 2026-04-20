Incendie à Touapsé: l'Ukraine multiplie les attaques contre l'industrie pétrolière russe. Image: X

L'Ukraine porte un nouveau coup à la Russie avec une attaque de drones

Kiev poursuit sa stratégie de frapper l’industrie pétrolière russe. Une nouvelle attaque de drones ukrainienne a visé le port russe de Touapsé, sur la mer Noire, provoquant d'importants dégâts.

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Lors d'une nouvelle attaque de drones ukrainiens contre le port russe de Touapsé, sur la mer Noire, dans la région de Krasnodar, au moins une personne a été tuée. Il y aurait également un blessé, a écrit le gouverneur Veniamine Kondratiev sur la plateforme Telegram. Le port est en feu, et des débris de drones ont endommagé des bâtiments dans la ville, dont une école et un jardin d'enfants. Une conduite de gaz a également été endommagée.

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Sur les réseaux sociaux, des habitants ont fait état d'explosions, de deux réservoirs de la raffinerie en feu et de hautes flammes dans la zone portuaire. Des vidéos, dont l'authenticité n'était pas immédiatement vérifiable, montraient des incendies et un immense nuage de fumée noire. Le parquet a également signalé des dégâts sur les infrastructures du port. Les autorités municipales ont annoncé que les écoles resteraient fermées.

Les images de l'incendie: Vidéo: watson

D'importantes pertes de revenus pour la Russie

Le port avait déjà été la cible d'une attaque ukrainienne la semaine dernière. L'Ukraine se défend depuis plus de quatre ans, avec l'aide occidentale, contre une invasion russe à grande échelle. Dans le cadre de cette lutte défensive, elle s'en prend de plus en plus à l'industrie pétrolière russe, essentielle au financement de la guerre par Moscou.

carte: watson

Sur la mer Noire, Touapsé est l'un des ports les plus importants pour les exportations pétrolières russes. On y trouve également une raffinerie appartenant à Rosneft, le principal groupe pétrolier russe. Touapsé est située à environ 75 kilomètres au nord-ouest de la grande ville de Sotchi.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait indiqué dimanche que les frappes de Kiev contre les infrastructures pétrolières russes avaient entraîné une perte de revenus d'au moins 2,3 milliards de dollars. Le Kyiv Independent a rapporté qu'entre les attaques de drones et la saisie de pétroliers appartenant à la «flotte fantôme» russe, environ 40% des capacités d'exportation pétrolière de la Russie avaient été paralysées en avril. (nil/sda/dpa)