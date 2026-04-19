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Malaisie: Un incendie a détruit un millier de maisons

Le niveau de danger d&#039;incendie de 3/5 est marqu
Image d'illustration.Keystone

Un incendie a détruit un millier de maisons en Malaisie

Dans le nord-est de la Malaisie, un incendie d’une grande intensité a détruit dimanche matin environ 1000 habitations sur pilotis dans l’État de Sabah, touchant des milliers d’habitants.
19.04.2026, 15:3819.04.2026, 15:38

Un violent incendie s'est déclaré dimanche matin dans un village côtier de l'État de Sabah, en Malaisie, détruisant un millier de maisons et affectant des milliers de personnes, selon les pompiers. Aucun blessé ni décès n'a été signalé.

Le feu a pris dans un village sur pilotis du district de Sandakan, au nord-est de Sabah, où de nombreuses maisons en bois sont entassées les unes contre les autres et abritent certains des habitants les plus pauvres de Malaisie, notamment des communautés autochtones et apatrides.

Le chef de la police du district de Sandakan, George Abd Rakman, a déclaré au quotidien local anglophone The Star que ce «désastre déchirant d'une ampleur considérable» avait touché 9007 habitants.

Les pompiers de Sabah ont indiqué avoir été alertés vers 1h32 (19h32 en Suisse) et avoir déployé 37 personnes de deux casernes pour lutter contre l'incendie.

Mille habitations détruites

«L'incendie a touché environ 1000 habitations flottantes temporaires, couvrant une superficie totale de 4 hectares, entièrement détruites par les flammes», a indiqué le service des pompiers dans un communiqué publié dimanche.

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Les pompiers ont rencontré des difficultés sur place en raison de voies d'accès étroites qui ont empêché les camions de pompiers d'atteindre le site.

«La marée basse a également compliqué l'accès des pompiers à un point d'eau», a-t-on précisé, ajoutant que les vents violents et la proximité des habitations ont contribué à alimenter l'incendie.

Aucun blessé ni décès n'a été signalé. «Les opérations de déblaiement sont terminées et les inspections des environs ont permis de conclure qu'il n'y a plus de danger», a-t-on précisé dans un communiqué.

Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a souligné que le gouvernement fédéral se coordonnait avec les autorités de Sabah afin de fournir au plus vite une aide d'urgence et un hébergement temporaire aux personnes touchées. (tib/ats)

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