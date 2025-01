«J'ai dû laisser notre hamster»: dans les ruines de Los Angeles

Thierry Leduc est reconnaissant que lui et sa famille aient survécu aux incendies, mais il a du mal à accepter que les pompiers - impuissants - aient quitté les lieux. «C'est comme si on t'avait volé quelque chose», détaille-t-il. Sa famille n'est pas encore sûre de pouvoir rentrer. Lui a demandé un passeport en urgence et est en route pour rejoindre sa femme et ses filles en Allemagne. «Nous allons voir si la ville peut à nouveau sécuriser Pacific Palisades. Pour l'instant, j'en doute». Selon lui, il faut aussi tenir compte du changement climatique.

Comme des milliers d'autres sinistrés à Los Angeles, Thierry Leduc, Rob et Rachelle Smith sont au tout début de la reconstruction. Ils trient leurs papiers, se renseignent sur les demandes d'assurance, les permis de construire et les fonds fédéraux. Ils sont reconnaissants d'avoir, contrairement à beaucoup, des économies et une bonne assurance. Et ils se disent touchés par les dons et les propositions d'aide.

Elon Musk attaqué par son propre zizi et un salut nazi

Elon Musk, gourou de la liberté d'expression? Dans une série de dessins en dessous de la ceinture, Charlie Hebdo a décidé de tester les nerfs du patron de X.

«Hi @elonmusk! We hope you like our idea of freedom of expression. Please, don't hesitate to tell us which design you like best.» C'est par cette fausse cordialité, en anglais dans le texte, que Charlie Hebdo a décidé, jeudi, d'attaquer Elon Musk avec ses propres armes: cette liberté d'expression sans filtre qu'il chérit tant.