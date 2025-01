Edwin Castro a perdu l'une de ses propriétés à plusieurs millions de dollars dans l'incendie de Los Angeles. Image: x

Un gagnant du loto perd sa luxueuse villa dans les feux de Los Angeles

Edwin Castro, vainqueur du Powerball en 2023, a annoncé la perte d'une de ses villas. De tristes photos illustrent l'ampleur des dégâts.

Plus de «International»

Un article de

Là où fleurait bon le luxe et l'air marin, il ne reste désormais plus que des décombres fumants et des cendres. Edwin Castro, 31 ans, a perdu au moins une de ses maisons dans les terribles incendies de Los Angeles.

Il avait remporté un jackpot record en 2023 à la loterie américaine Powerball, empochant deux milliards de dollars. Il s'est alors acheté plusieurs biens immobiliers dans la région. Selon le Los Angeles Times, les documents du registre foncier prouvent qu'Edwin Castro est devenu propriétaire à Malibu, à Altadena et dans les Hollywood Hills.

La maison, avant. image: x

3,8 millions de dollars partis en fumée

Selon plusieurs médias, la maison de Malibu est partie en fumée dans l'incendie qui s'est déclaré dans le quartier huppé de Pacific Palisades. Elle comportait deux chambres à coucher et trois salles de bain, ainsi qu'un accès direct à la plage. Son prix s'élevait à 3,8 millions de dollars. Des photos montrent la villa, entièrement rasée.

Ce qu'il en reste, après. image: x

Il semblerait que d'autres propriétés du gagnant du loto soient également menacées. Son domicile dans les Hollywood Hills se trouvait dans l'une des zones d'évacuation, a précisé le Los Angeles Times.

Le rentier avait déboursé 25,5 millions de dollars en 2023 pour cette construction en bois, verre et béton, qui abrite cinq chambres à coucher, six salles de bains, un cinéma, un espace bien-être avec sauna et salle de fitness, des salons spacieux, une piscine extérieure en terrasse - sans oublier une vue panoramique sur la ville.

Pour le moment, son autre villa à Altadena ainsi que la station-service où Castro avait acheté son ticket gagnant - et qui lui appartient aujourd'hui - ont été épargnées.

Les feux continuent toutefois de progresser: le Palisades Fire, qui a réduit en cendres une grande partie du quartier du même nom à la périphérie ouest de la ville, n'a été circonscrit qu'à 14%, ont annoncé les autorités mardi. En une semaine, les incendies ont détruit une surface de près de 96 kilomètres carrés - soit deux fois la ville de Lausanne.

Le Eaton Fire près de Pasadena et Altadena au nord-est de Los Angeles n'est lui contrôlé qu'à 33%. Et face à la situation météo, la directrice locale des pompiers, Kristin Crowley, a averti que «le danger reste bien présent». Une grande partie du sud de la Californie est en alerte rouge en raison des vents violents qui balaie l'Etat. Alors que le bilan atteint désormais 24 morts, plusieurs dizaines de personnes restent portées disparues.

(Adaptation française: Valentine Zenker)