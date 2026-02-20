Vidéo: watson

Gros malaise entre deux stars américaines de la tech

Entre les patrons d'OpenAI et d'Anthropic, le courant ne passe pas. Une scène lors du sommet mondial de l'IA en a apporté la preuve, au grand malaise de l'assistance.

Même un premier ministre indien n'efface pas, le temps d'une photo, la rivalité entre deux géants américains de la tech: au sommet sur l'intelligence artificielle à New Delhi, Sam Altman et Dario Amodei ont refusé jeudi de se tenir la main.

La photo et la vidéo sont vite devenues virales sur les réseaux sociaux: Narendra Modi, les bras en l'air, tient la main de ses voisins, mais les deux milliardaires américains de la tech, placés côte à côte, refusent de se toucher et se contentent d'un poing en l'air.

Ils étaient autrefois collègues, mais Sam Altman est aujourd'hui le patron d'OpenAI, célèbre pour son assistant conversationnel ChatGPT, et Dario Amodei à la tête d'Anthropic, connue pour son chatbot Claude.

Sur la photo, ils sont encadrés par le Premier ministre indien et le fondateur de la start-up indienne d’IA Pratyush Kumar, parmi une brochette d’autres dirigeants de la tech, dont Sundar Pichai de Google.

Au moment où les caméras crépitaient, tous ont levé les bras, main dans la main — sauf Altman et Amodei, qui ont rompu la chaîne.

L’abonné à X, Yuchen Jin, a écrit:

«C’est vraiment hilarant. Rien ne peut faire que Sam et Dario se tiennent la main, pas même le Premier ministre de l’Inde!»

Le Sommet sur l'IA en Inde cherche à dégager un consensus sur la manière dont le monde doit gérer l’intelligence artificielle et encadrer cette technologie en rapide évolution.

Amodei est un ancien vice-président recherche d’OpenAI. Il a quitté l’entreprise début 2021 pour co-fonder Anthropic avec plusieurs autres cadres chercheurs d’OpenAI.

Les deux hommes ont été très critiques à l’égard des modèles économiques et des philosophies l'un de l'autre.

Le parlementaire indien Milind Deora s’est également moqué du duo.

Il a écrit sur X, avec un emoji en forme de clin d’œil:

«Tout le monde s’est tenu la main. @ChatGPTapp et @claudeai sont restés strictement professionnels»

«Ce moment gênant où Sam Altman et Dario Amodei ont refusé de se tenir la main», a commenté lui aussi Madhav Chanchani, cofondateur de The Arc, une plateforme de médias et de recherche sur la tech. «A la place, ils ont levé le poing». (afp/svp)