«L'économie russe est en pleine désintégration»

L'économiste militaire Marcus Keupp montre dans quel secteur la désintégration de l'économie russe est la plus visible.

Monsieur Keupp, les sanctions font-elles plus de mal à l'Occident qu'à la Russie?

Marcus Keupp: C'est une absurdité totale.



Des vidéos circulent régulièrement sur les médias sociaux, selon lesquelles l'Europe souffre extrêmement des sanctions.

De telles nouvelles sont surtout diffusées par l'extrême gauche et l'extrême droite. Ils prétendent qu'avec les sanctions, nous nous tirons une balle dans le pied. Pourtant, c'est le contraire qui est vrai. Si l'on examine cette argumentation à l'aune des données, elle s'effondre rapidement.

«L'économie russe est en pleine désintégration technologique»

Comment cela se manifeste-t-il?

On le voit le plus clairement dans l'industrie automobile russe. Le patron de l'entreprise AvtoVAZ, qui fabrique des voitures Lada, a récemment déclaré dans une interview qu'il ne pouvait plus continuer à produire parce que les composants manquaient. Il envisage désormais d'acheter les composants en Iran, car les Russes ne peuvent plus les produire eux-mêmes. C'est une déclaration de faillite. L'effondrement de l'économie est également très visible dans l'industrie aéronautique.

Expliquez-nous...

Aeroflot a actuellement immobilisé la moitié de sa flotte. Les avions immobilisés sont désormais démontés afin d'en extraire des composants qui seront utilisés comme pièces de rechange. On peut compter les jours jusqu'à ce que le trafic aérien interne à la Russie doive être interrompu. Pour moi, la question suivante se pose: comment maintenir la cohésion d'un pays de 17 millions de kilomètres carrés sans trafic aérien?

Marcus Matthias Keupp enseigne à l'Académie militaire de l'EPF de Zurich. image: zvg

Y a-t-il aussi des industries qui se développent actuellement en Russie?

La seule chose qui se développe en ce moment, c'est l'industrie métallurgique. Parce que les Russes construisent désormais des chars et des armes. Cependant, toute l'industrie d'exportation est actuellement en train de sombrer complètement. Sur le plan technologique, les Russes ne sont plus compétitifs. Et ce qu'ils peuvent encore produire est désormais destiné à l'armement. Si l'on ajoute à cela le fait que l'Occident va prendre ses distances avec les énergies fossiles, cette situation ne constitue pas un modèle de croissance pour la Russie, pour parler diplomatiquement.

Et de manière peu diplomate?

J'ai dit en avril et en mai que c'était un suicide économique. Je le pense toujours. C'est une dégradation au ralenti.

Le prix du pétrole et du gaz a de nouveau baissé par rapport à cet été. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie?

Cela signifie en premier lieu moins de recettes. Mais à long terme, les Russes doivent de toute façon se préparer à une perte de potentiel de vente. 60% de la production de gaz russe est destinée à l'Ouest, via des gazoducs. D'ici la fin de la décennie, ce marché aura complètement disparu. Et ils ne pourront pas le remplacer.

Ne peuvent-ils pas simplement exporter vers l'Est? Ou vers la Chine, par exemple?

Non. A l'est, les Russes ont certes un pipeline, le Power of Siberia. Mais entre les deux, l'infrastructure fait défaut. La Russie devrait construire d'énormes pipelines à travers la masse terrestre eurasienne. Et cela sous un régime de sanctions.

«On pourra toujours en reparler en 2100»

La Russie a mobilisé environ 300 000 soldats supplémentaires. D'autres vagues de mobilisation ne sont pas exclues. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie?

Vous devez compter non seulement les mobilisés, mais aussi ceux qui ont fui la guerre. Nous en sommes alors à environ un million de Russes qui manquent actuellement à l'économie nationale.

Avec quelles conséquences?

Ce potentiel de production est retiré de l'économie. Le problème principal de toute économie de guerre est que la production civile ne peut plus être maintenue. Les ressources sont à la place consacrées à la production de guerre. Ce n'est pas tout: il existe de nombreux rapports d'enseignants et de professeurs russes qui se plaignent de la situation.

Que rapportent-ils?

Ils se plaignent de ne plus pouvoir enseigner, parce que de nombreux enseignants ont été mobilisés. Les assistants aussi sont partis. Ce n'est pas seulement la production, mais toute l'économie nationale qui est ainsi lentement paralysée.

«Une grande partie des mobilisés ne reviendra jamais. Ils mourront en Ukraine comme chair à canon»

C'est pour cela qu'ils sont mobilisés: pour boucher le front à court terme, pendant que les troupes régulières russes s'enterrent.

On entend beaucoup parler de soldats mal équipés. Qu'est-ce qui a mal tourné?

La corruption en Russie joue un rôle décisif. Ce n'est pas comme si la Russie ne pouvait pas produire d'uniformes...

…mais plutôt?

Disons qu'en 2021, le ministère russe de la Défense a envoyé deux millions de dollars américains à un fonctionnaire provincial corrompu. Celui-ci doit maintenant fabriquer des uniformes dans sa propre usine. Que pensez-vous qu'il fait avec les deux millions?



Dites-le-moi.

Soit les uniformes ne sont jamais produits. Ou si c'est le cas, le fonctionnaire provincial corrompu a un entrepôt rempli d'uniformes. Il y a maintenant des guerres civiles dans le monde entier, en Afrique et en Syrie par exemple. C'est là qu'il doit penser à vendre les uniformes. Il s'agit moins d'un problème de production que des vieux problèmes de corruption et d'inefficacité qui ont été poussés à l'extrême dans le système Poutine.

Vous doutez donc que la Russie puisse maintenant actionner l'interrupteur et produire le matériel de guerre nécessaire?

Avec un système aussi corrompu, ils ne peuvent pas organiser une production fiable. Et surtout pas pour répondre à des besoins aussi énormes. Produire maintenant 300 000 uniformes d'hiver à la va-vite est totalement illusoire. Le temps que la production soit enfin livrée, les gens seront déjà morts. Cela peut paraître cynique, mais c'est la réalité du moment.

«C'est pourquoi l'hiver va favoriser l'Ukraine, malgré les attaques russes sur le système électrique»

Un soldat ukrainien pose devant un char russe capturé. image: keystone/AP Photo/LIBKOS

Vous y faites allusion. L'hiver est également arrivé en Ukraine. La nuit, les températures ne dépassent plus le zéro degré en de nombreux endroits. Pas de bonnes perspectives pour les Russes mal équipés...

Oui, les mobilisés vont mourir en grande partie. Il faut malheureusement le dire aussi franchement.



Les coupures de courant en Ukraine sont visibles depuis l'espace Vidéo: watson

Faut-il s'attendre à un soulèvement plus important de la population civile?

Non, je ne le pense pas. Il n'y a jamais eu de bouleversement de la société civile dans l'histoire russe. Les bouleversements en Russie sont toujours venus de contre-élites.



Parlons brièvement de l'élite russe. Dans quelle mesure les sanctions touchent-elles les oligarques?

Si elles ne sont actives que dans le commerce des matières premières, les sanctions ne les touchent pas encore trop durement. Mais si l'Occident sanctionne également l'exportation de matières premières, ils le ressentiront, eux aussi, très fortement. Et c'est là que les choses pourraient bientôt bouger. Prenons l'exemple de la banque Gazprom.



Expliquez-nous...

La banque Gazprom n'a pas été sanctionnée jusqu'à aujourd'hui car l'Occident a besoin d'un organisme payeur par le biais duquel les transactions gazières avec la Russie sont effectuées. La situation a toutefois nettement évolué ces derniers mois. Il n'y a en effet presque plus de transactions gazières avec la Russie. Il n'y a presque plus rien qui arrive en Europe. Nord Stream 1 et 2 sont fermés, le gazoduc Yamal est fermé; il ne reste plus que le transit par l'Ukraine. Si celui-ci se ferme également, le commerce du gaz avec la Russie disparaîtra complètement et l'Europe pourra sanctionner la banque Gazprom. Les oligarques des matières premières seraient également touchés de plein fouet.

Les oligarques ne trouvent-ils pas de toute façon un moyen de contourner les sanctions?

Non, ils le ressentent clairement. Ils ne peuvent par exemple plus voyager ou accéder à leurs avoirs à l'étranger. Jusqu'à présent, les oligarques ont toujours vécu selon la devise: je gagne mon argent, mais je ne veux pas vivre dans ce trou. Je préfère vivre sur mon yacht sur la Côte d'Azur, à Londres ou à Paris. Mais ce modèle ne fonctionne plus.



«Maintenant, ils restent assis dans une Russie triste et isolée et s'énervent de ne plus pouvoir faire la fête à New York»

Combien de temps est-ce que cela va-t-il encore durer?

Je ne le sais pas. Contrairement au système Eltsine, les oligarques n'ont plus de pouvoir politique sous Poutine. S'ils deviennent insolents, il peut très bien arriver que des gens tombent par la fenêtre. Les oligarques le savent bien sûr aussi. Ils vont donc se retenir de critiquer. Mais en supposant qu'une contre-élite se forme réellement et planifie un renversement, ils pourraient tout au plus le financer.

Quelle personne pourrait donc diriger une contre-élite?

Cela pourrait être Evgueni Prigojine. C'est l'homme qui contrôle les mercenaires de Wagner.



Et Ramzan Kadyrov?

Je ne pense pas.



Pourquoi?

Les Russes se considèrent comme un peuple blanc et orthodoxe. Ils n'accepteront jamais qu'un Tchétchène joue un rôle dans la politique russe. Le racisme interne à la Russie envers les minorités ethniques est très fort.



Dans quelle mesure une prise de pouvoir par Evgueni Prigojine est-elle réaliste?

Avec ses mercenaires wagnériens, Prigojine dispose du plus grand potentiel de violence. Mais le problème est que ses hommes se trouvent au mauvais endroit. A savoir en Ukraine, où ils sont actuellement assez décimés. De plus, les mercenaires de Wagner sont fortement dépendants des services secrets militaires russes GRU. Ils reçoivent des armes de ces derniers et peuvent s'entraîner dans ses bases.

«Supposons que Prigojine s'attaque maintenant à Poutine, il perdrait immédiatement cette infrastructure»

Et Prigojine lui-même n'a pas assez d'argent. C'est pourquoi je pense que Poutine est encore assez solidement en selle politiquement.



Successeur possible de Poutine: Evgueni Prigojine. image: Screenshot: Twitter

Osez-vous prédire quand un renversement pourrait se produire?

Non, ce ne serait pas sérieux. Ce que l'on peut prévoir, en revanche, c'est le déroulement de la guerre.

Eh bien, nous écoutons.

Les Ukrainiens vont certainement mener une offensive hivernale. L'hiver favorise les offensives. En effet, les sols sont gelés et les arbres défoliés.



Vont-ils avancer vers la Crimée?

Non, ils ne le feront pas en hiver. Beaucoup spéculent également sur le moment où les Ukrainiens passeront sur l'autre rive du Dniepr à Kherson. Mais ils n'ont pas besoin de le faire pour le moment. Je suppose qu'ils mèneront leur offensive hivernale dans deux autres secteurs.



Où?

L'une des régions se trouve près de Svatove. C'est actuellement le point névralgique du front du Donbass. Car c'est là que passe l'autoroute P66. C'est une ligne d'approvisionnement cruciale pour les Russes. Si les Ukrainiens contrôlent cette route, les Russes devront se replier vers la rivière Ajdar.

Et l'autre avancée?

Les Ukrainiens l'entreprendront probablement dans la région de Zaporijjia, en direction de Melitopol. Car c'est là que le front russe est actuellement le plus faible. Ici, les Ukrainiens pourraient tenter de progresser jusqu'à la mer d'Azov. Ils auraient alors divisé le front russe. Ce serait un grand succès.



Si les Ukrainiens avancent à Melitopol jusqu'à la mer d'Azov, le front russe sera divisé. image: isw

Pour terminer, une question sur Gianni Infantino. Le président de la FIFA a demandé une trêve et des négociations pendant la Coupe du monde. Qu'en pensez-vous?

C'est une insulte aux victimes de la guerre. Cela revient à dire: faites une pause pour que nous puissions jouer au football en paix.



Que répondez-vous à ceux qui réclament maintenant des négociations?

C'est la plus mauvaise chose à faire en ce moment. Tous ces gens qui appellent à une trêve et à des négociations sont les idiots utiles de Poutine. Ils donnent ainsi à la Russie exactement ce qu'elle veut. A savoir une trêve.

«La Russie en profiterait pour se réarmer et consolider ses positions»

Seulement dans le but d'attaquer à nouveau l'année prochaine. Nous devons nous rendre compte d'une chose: nous avons affaire à un empire agressif. Un Etat révisionniste qui pense pouvoir à nouveau repousser les frontières par la force.