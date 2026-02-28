ciel couvert
DE | FR
burger
International
Iran

Le guide suprême iranien Ali Khamenei serait mort

epa12361240 A handout photo made available by the Iranian supreme leaders office shows Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khameni speaking during a meeting with members of the Iranian cabinet in Teh ...
Que peut-il se passer en Iran si Ali Khameni est mort?Keystone

«Une photo du corps»: Le guide suprême iranien serait mort

L'information provient d'Israël et reste à vérifier.
28.02.2026, 20:5928.02.2026, 22:00

Deux télévisions israéliennes affirment samedi soir que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué dans l'attaque israélo-américaine lancée samedi matin sur l'Iran.

👉 Suivez notre direct sur le Moyen-Orient 👈

«Source israélienne: Khamenei est mort», indique un bandeau de la chaîne 12. «Source israélienne: Ali Khamenei a été éliminé», affiche pour sa part la télévision publique KAN.

Frappes en Iran: Voici combien de Suisses sont bloqués dans le monde

Les deux télévisions israéliennes rapportent samedi soir en des termes semblables qu'une «photo du corps» du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tué dans l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Des acclamations ont résonné dans les rues de Téhéran samedi soir, selon des témoins, après des informations faisant état de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, dans les frappes israélo-américaines sur le pays.

Ces sites nucléaires iraniens sont dans le viseur de Trump

Des habitants ont applaudi depuis leurs fenêtres et de vives acclamations ont retenti peu après 23h locales dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale iranienne, ont rapporté plusieurs témoins.Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait annoncé peu de temps avant qu'il y avait de «nombreux signes» que le guide suprême iranien ait été tué samedi.

Netanyahu confirme à son tour

Il y a de «nombreux signes» que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué samedi dans l’attaque conjointe américano-israélienne sur l’Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une allocution télévisée.

«Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au coeur de Téhéran» et «il y a de nombreux signes que ce tyran n’est plus», a déclaré BenjaminNetanyahu en appelant les Iraniens à «renverser le régime» de Téhéran. «Pendant trois décennies et demie, ce tyran cruel a répandu le terrorisme à travers le monde tout en oppressant son peuple, tout en travaillant sans relâche à un plan de destruction d’Israël. Ce plan n’existe plus», a ajouté le Premier ministre.

Qui dirige vraiment l'Iran?

«Je me tourne vers vous, citoyens iraniens: ne manquez pas cette occasion [...] unique, ne restez pas les bras croisés car bientôt ça sera votre heure, celle où vous devrez sortir en masse dans les rues pour terminer la mission, renverser le régime des horreurs qui vous rend la vie si dure», a-t-il déclaré.

«Nous avons le sentiment que ces informations sont correctes», a déclaré Donald Trump par téléphone à un journaliste de NBC News, qui l’interrogeait sur ces informations selon lesquelles le guide suprême iranien avait été tué dans ces frappes aériennes.

(joe/ats/afp)

Développement suit...

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Pokémon fête son 30e anniversaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un tram déraille à Milan et fait deux morts
Un tramway a déraillé dans la ville italienne et percuté un immeuble, faisant un mort et une trentaine de blessés. Le conducteur n'aurait pas actionné l'aiguillage.
Vendredi, un tramway a déraillé et percuté un immeuble à Milan, ville du nord de l'Italie où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux. On déplore deux morts – une victime percutée et l'autre faisant partie des passagers – et trente-huit blessés.
L’article