Le guide suprême iranien Ali Khamenei serait mort

Que peut-il se passer en Iran si Ali Khameni est mort?

«Une photo du corps»: Le guide suprême iranien serait mort

L'information provient d'Israël et reste à vérifier.

Deux télévisions israéliennes affirment samedi soir que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué dans l'attaque israélo-américaine lancée samedi matin sur l'Iran.

«Source israélienne: Khamenei est mort», indique un bandeau de la chaîne 12. «Source israélienne: Ali Khamenei a été éliminé», affiche pour sa part la télévision publique KAN.

Les deux télévisions israéliennes rapportent samedi soir en des termes semblables qu'une «photo du corps» du guide suprême iranien Ali Khamenei, selon elles tué dans l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, a été montrée au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Des acclamations ont résonné dans les rues de Téhéran samedi soir, selon des témoins, après des informations faisant état de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, dans les frappes israélo-américaines sur le pays.

Des habitants ont applaudi depuis leurs fenêtres et de vives acclamations ont retenti peu après 23h locales dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale iranienne, ont rapporté plusieurs témoins.Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait annoncé peu de temps avant qu'il y avait de «nombreux signes» que le guide suprême iranien ait été tué samedi.

Netanyahu confirme à son tour

Il y a de «nombreux signes» que le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué samedi dans l’attaque conjointe américano-israélienne sur l’Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une allocution télévisée.

«Ce matin, nous avons détruit dans une attaque surprise le complexe du tyran Khamenei au coeur de Téhéran» et «il y a de nombreux signes que ce tyran n’est plus», a déclaré BenjaminNetanyahu en appelant les Iraniens à «renverser le régime» de Téhéran. «Pendant trois décennies et demie, ce tyran cruel a répandu le terrorisme à travers le monde tout en oppressant son peuple, tout en travaillant sans relâche à un plan de destruction d’Israël. Ce plan n’existe plus», a ajouté le Premier ministre.

«Je me tourne vers vous, citoyens iraniens: ne manquez pas cette occasion [...] unique, ne restez pas les bras croisés car bientôt ça sera votre heure, celle où vous devrez sortir en masse dans les rues pour terminer la mission, renverser le régime des horreurs qui vous rend la vie si dure», a-t-il déclaré.

«Nous avons le sentiment que ces informations sont correctes», a déclaré Donald Trump par téléphone à un journaliste de NBC News, qui l’interrogeait sur ces informations selon lesquelles le guide suprême iranien avait été tué dans ces frappes aériennes.

