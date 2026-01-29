Gardiens de la Révolution désignés comme organisation terroriste

Les Gardiens de la révolution ont été déclarés comme une organisation terroriste par les 27 pays de l'Union européenne. «Une décision historique», selon Israël.

Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne sont tombés d'accord jeudi pour désigner les Gardiens de la révolution comme une «organisation terroriste». La décision intervient après la répression sanglante des manifestations en Iran.

De son côté Kaja Kallas, en marge d'une réunion ministérielle à Bruxelles, a déclaré:

«"Terroriste", c'est bien ainsi que l'on qualifie un régime qui réprime les manifestations de son propre peuple dans le sang», a aussitôt réagi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Tout régime qui tue des milliers de ses propres citoyens travaille à sa propre perte.»

Ces derniers ont donné leur feu vert à l'inscription des Gardiens iraniens dans la liste de l'UE recensant les organisations terroristes. Les Européens rejoignent ainsi d'autres pays comme les Etats-Unis, le Canada ou l'Australie. La France avait annoncé dès mercredi être prête à soutenir cette décision, en réponse à la répression «la plus violente» de l'histoire récente iranienne.

Les Européens ont aussi décidé jeudi de sanctionner plusieurs responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur, le chef de la police et plusieurs dirigeants des Gardiens de la révolution. La liste de ces responsables iraniens a été publiée jeudi au Journal officiel de l'UE.

Au total, quelque 21 entités et individus sont ciblés par ces sanctions, qui prévoient une interdiction d'entrer dans l'UE et le gel de leurs avoirs sur le territoire des Vingt-Sept.

Israël salue la décision

Israël a salué jeudi comme une «décision historique» l'accord des ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne pour désigner les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, comme une «organisation terroriste».

Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar, dans un message sur X, s'est félicité:

«C'est une décision importante et historique»

Il rappelle que son pays a «oeuvré pendant des années, et avec une intensité accrue ces dernières semaines, pour parvenir à cette fin». (sda/ats/afp/svp)