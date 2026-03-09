assez ensoleillé15°
DE | FR
burger
International
Iran

Pourquoi 1000 navires ont perdu leur GPS au Moyen-Orient

April 29, 2024, Bushehr, Iran: A huge cargo ship is sailing in the Persian Gulf in southern Iran. The Persian Gulf is a Mediterranean Sea in West Asia. It is an extension of the Indian Ocean located b ...
Un millier de navires ont été aveuglés à un moment ou un autre dans le golfe Persique et le golfe d'Oman (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Pourquoi mille navires ont perdu leur GPS au Moyen-Orient

Naviguer dans les golfes Persique et d'Oman est devenu périlleux avec la guerre en Iran. En plus des risques d'attaque, les embarcations doivent faire face au brouillage qui affecte leurs équipements d'orientation. Explications.
09.03.2026, 16:5609.03.2026, 16:56
Ivan Couronne, washington / afp

Les équipements GPS des porte-conteneurs, pétroliers et autres navires immobilisés au Moyen-Orient à cause de la guerre sont probablement moins pointus que ceux du téléphone sur lequel vous lisez cet article.

C'est ce qui explique que depuis le début du conflit, un millier de navires dans le golfe Persique et le golfe d'Oman ont été aveuglés à un moment ou un autre par un brouillage des signaux de navigation par satellite, incapables de connaître leur localisation, selon Dimitris Ampatzidis, analyste de la société Kpler, qui a des antennes partout dans le monde pour surveiller les mouvements maritimes.

Dimitris Ampatzidis, analyste chez Kpler
Dimitris AmpatzidisImage: Kpler

Soit la moitié des 2000 navires présents dans la zone, selon lui. L'immense majorité se trouve au large des Emirats arabes unis et d'Oman.

Résumé
Un retard techniqueL'impact du «spoofing»Des outils «nécessaires»Le brouillage défensif

Un retard technique

Un système de positionnement par satellites est une constellation qui envoie des signaux avec l'heure vers la Terre, et permet au récepteur de se localiser. Un smartphone moderne reçoit les signaux des quatre constellations planétaires: les 31 satellites du GPS américain, mais aussi ceux de Galileo (Europe), GLONASS (Russie) et BeiDou (Chine).

La majorité utilise deux bandes de fréquences GPS: une plus ancienne et plus faible, et une plus récente et plus puissante. «La plupart de ces navires n'écoutent que le signal civil GPS original, appelé L1 C/A, qui existe depuis le début des années 1990» et connu pour la première démonstration de brouillage d'un bateau civil, un yacht, en 2013 en Méditerranée, explique Todd Humphreys, professeur à l'université du Texas à Austin.

L'armée suisse va faire décoller ses satellites depuis la France

Une grande partie des vaisseaux est donc incapable de se replier sur BeiDou ou Galileo, en cas de brouillage du GPS. C'est pire pour les avions, à cause de la réglementation: «Aucun avion dans le monde n'a de récepteur GPS capable de recevoir et d'interpréter d'autres signaux que le GPS L1 C/A. Ils ont 15 ans de retard», dit-il.

L'impact du «spoofing»

Brouiller un signal GPS est «facile», résume Katherine Dunn, autrice d'un livre à paraître sur l'histoire du GPS, Little Blue Dot. «Il suffit d'un transmetteur radio qui émette sur la même fréquence mais plus fort. C'est juste un mur de bruit».

Une technique plus dangereuse, le «spoofing», affecte le système d'identification automatique du navire (AIS, en anglais). Chaque bateau émet, chaque seconde sur une fréquence radio universelle, un message annonçant son identité, sa destination et... sa position.

Cette commune romande se fait saboter par Google et prend des mesures

Le spoofing manipule ce système: le navire touché envoie une position erronée, voire impossible: des porte-conteneurs se retrouvent à l'écran sur terre en Iran ou aux Emirats...

Des outils «nécessaires»

Aujourd'hui, le signal GPS ne sert pas qu'à connaître son positionnement, il alimente les horloges à bord, le radar et l'indicateur de vitesse, explique encore Katherine Dunn.

Même si les navires bloqués au large des Emirats ou du Koweït étaient protégés des drones et escortés pour passer le détroit d'Ormuz, naviguer sans GPS resterait périlleux: «étant donné la taille des bateaux, les aides électroniques sont devenues nécessaires pour les manoeuvrer», dit un capitaine de marine marchande qui a piloté des porte-conteneurs dans les mers du monde.

Comment l'Iran pourrait déclencher un «cauchemar absolu»

Les équipages doivent donc «recourir aux outils du 20e siècle, le radar ou les points remarquables», dit-il sous couvert d'anonymat.

Le brouillage défensif

Le brouillage vient sans doute des deux camps, offensivement et défensivement. Les Etats du Golfe dirigent leurs systèmes vers leurs côtes contre les drones iraniens Shahed, guidés par satellite, au prix, jugé acceptable, de perturber toute leur vie quotidienne.

C'est ce qu'ont décidé les Israéliens en 2024, et les Iraniens après la guerre de 12 jours. «Même si le brouillage ou le spoofing affecte leurs trafics aériens et maritimes, les chauffeurs de taxi ou les applications de rencontre, ils le feront, comme Israël l'a fait en 2024 pendant un an» prédit Todd Humphreys.

Cette bataille des missiles qui inquiète les stratèges

Pour les airs et les mers, des start-ups développent des technologies de navigation alternatives, captant le magnétisme terrestre ou par navigation inertielle. Mais pour les flottes de navires actuelles, naviguer sans GPS reste un avenir lointain.

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Téhéran: la capitale iranienne vit au rythme des explosions
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Hausse brutale»: les prix du pétrole flambent
Le pétrole frôle les 120 dollars par baril ce lundi. Un phénomène qui reflète «l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la crainte d'une perturbation durable des flux énergétiques», explique un expert.
Les cours volatils du pétrole ont suivi une courbe exponentielle au cours du week-end, frôlant dans la nuit de dimanche à lundi la barre des 120 dollars le baril avant de ralentir quelque peu, sur fond de perturbation dans la production au Moyen-Orient et de blocage du détroit d'Ormuz. Le gaz aussi prenait de la hauteur.
L’article