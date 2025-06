Pourquoi Trump et Israël feraient une erreur en attaquant l'Iran

Toujours selon Arash Azizi, le Conseil de sécurité iranien aurait déjà menacé Israël de représailles directes sur ses installations nucléaires en cas d’attaque. La guerre de dissuasion est donc bien engagée. Et le jeu, plus risqué que jamais.

En cas d’échec des négociations, Donald Trump a déjà évoqué des frappes ciblées contre les installations nucléaires iraniennes. L’Iran a prévenu qu’il attaquerait alors des bases américaines au Moyen-Orient et en Israël. Pour Abdolrasool Divsallar, spécialiste de la sécurité iranienne à l’Université catholique du Sacré-Cœur à Milan, le risque d’escalade est élevé. Les Etats-Unis pourraient sous-estimer la capacité de riposte de l’Iran, et surestimer leur propre force militaire.

Donald Trump a une nouvelle adversaire

Kim Kardashian a publiquement condamné les expulsions massives d’immigrés «arrachés à leur famille», et «la peur» que le président américain fait régner à Los Angeles.

Désormais en couvre-feu partiel, la ville de Los Angeles, bastion progressiste et nid douillet des stars hollywoodiennes, est toujours le théâtre de colères et d’affrontements. Alors que Donald Trump a récemment décidé de déployer les Marines des Etats-Unis pour maîtriser ce qu’il considère comme «une anarchie menaçante», les protestations sont de plus en plus audibles en Californie.