L'Australie ignore les appels à stopper la visite du président israélien
Le gouvernement australien a rejeté jeudi des appels à arrêter le président israélien Isaac Herzog pendant sa visite prévue dans le pays pour rendre hommage aux victimes d'un attentat à Sydney. Une commission d'enquête indépendante de l'ONU a établi en 2025 qu'Israël commettait un génocide à Gaza.
Selon les enquêteurs, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, Isaac Herzog et d'autres dirigeants israéliens ont «incité à commettre un génocide» dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Ces accusations ont été rejetées «catégoriquement» par Israël, qui dénonce un «rapport biaisé et mensonger».
La ministre australienne des affaires étrangères Penny Wong a indiqué que la visite de quatre jours du chef d'Etat israélien à partir de lundi se faisait à l'invitation du gouvernement et correspondait aux souhaits de la communauté juive. Elle a déclaré jeudi:
Quinze personnes ont été tuées le 14 décembre lors de cet attentat commis par deux assaillants qui avaient tiré sur les participants à une célébration de la fête juive de Hanouka sur une plage de Sydney.
Appel a manifester
L'avocat spécialiste des droits fondamentaux Chris Sidoti, membre de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur les violations des droits en Israël et dans les territoires palestiniens, a demandé publiquement le retrait de l'invitation ou à l'arrestation d'Isaac Herzog s'il se rendait en Australie.
Le premier ministre australien Anthony Albanese a commis une «bêtise» en invitant Isaac Herzog, a déclaré Chris Sidoti à l'AFP. «C'était une mauvaise décision, et elle doit être annulée avant qu'il ne soit trop tard». Des militants pro-Palestiniens ont appelé à des manifestations contre cette visite, y compris à Sydney où la police a interdit ces rassemblements. (jah/ats)