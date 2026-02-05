L'Australie ignore les appels à stopper la visite du président israélien

L’Australie a rejeté les appels à arrêter Isaac Herzog lors de sa visite commémorative à Sydney après un attentat.

Plus de «International»

Le gouvernement australien a rejeté jeudi des appels à arrêter le président israélien Isaac Herzog pendant sa visite prévue dans le pays pour rendre hommage aux victimes d'un attentat à Sydney. Une commission d'enquête indépendante de l'ONU a établi en 2025 qu'Israël commettait un génocide à Gaza.

Selon les enquêteurs, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, Isaac Herzog et d'autres dirigeants israéliens ont «incité à commettre un génocide» dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Ces accusations ont été rejetées «catégoriquement» par Israël, qui dénonce un «rapport biaisé et mensonger».

Isaac Herzog, le 1er décembre 2025. Keystone

La ministre australienne des affaires étrangères Penny Wong a indiqué que la visite de quatre jours du chef d'Etat israélien à partir de lundi se faisait à l'invitation du gouvernement et correspondait aux souhaits de la communauté juive. Elle a déclaré jeudi:

«Le président Herzog est invité en Australie pour rendre hommage aux victimes de Bondi et pour être auprès de la communauté juive australienne et lui apporter son soutien à la suite de l'attaque terroriste et de l'attaque antisémite les plus graves jamais survenues sur notre sol.»

Quinze personnes ont été tuées le 14 décembre lors de cet attentat commis par deux assaillants qui avaient tiré sur les participants à une célébration de la fête juive de Hanouka sur une plage de Sydney.

Appel a manifester

L'avocat spécialiste des droits fondamentaux Chris Sidoti, membre de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur les violations des droits en Israël et dans les territoires palestiniens, a demandé publiquement le retrait de l'invitation ou à l'arrestation d'Isaac Herzog s'il se rendait en Australie.

Le premier ministre australien Anthony Albanese a commis une «bêtise» en invitant Isaac Herzog, a déclaré Chris Sidoti à l'AFP. «C'était une mauvaise décision, et elle doit être annulée avant qu'il ne soit trop tard». Des militants pro-Palestiniens ont appelé à des manifestations contre cette visite, y compris à Sydney où la police a interdit ces rassemblements. (jah/ats)