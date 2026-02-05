larges éclaircies-1°
DE | FR
burger
International
Israël

L'Australie rejette des appels à arrêter le président israélien

L'Australie ignore les appels à stopper la visite du président israélien

L’Australie a rejeté les appels à arrêter Isaac Herzog lors de sa visite commémorative à Sydney après un attentat.
05.02.2026, 06:3505.02.2026, 06:35

Le gouvernement australien a rejeté jeudi des appels à arrêter le président israélien Isaac Herzog pendant sa visite prévue dans le pays pour rendre hommage aux victimes d'un attentat à Sydney. Une commission d'enquête indépendante de l'ONU a établi en 2025 qu'Israël commettait un génocide à Gaza.

Selon les enquêteurs, qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU, Isaac Herzog et d'autres dirigeants israéliens ont «incité à commettre un génocide» dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Ces accusations ont été rejetées «catégoriquement» par Israël, qui dénonce un «rapport biaisé et mensonger».

epa12562434 Israeli President Isaac Herzog attends the 50-year anniversary of the Mt. Hermon ski resort in the Occupied Golan Heights, 01 December 2025. President Herzog said, regarding the Prime Mini ...
Isaac Herzog, le 1er décembre 2025.Keystone

La ministre australienne des affaires étrangères Penny Wong a indiqué que la visite de quatre jours du chef d'Etat israélien à partir de lundi se faisait à l'invitation du gouvernement et correspondait aux souhaits de la communauté juive. Elle a déclaré jeudi:

«Le président Herzog est invité en Australie pour rendre hommage aux victimes de Bondi et pour être auprès de la communauté juive australienne et lui apporter son soutien à la suite de l'attaque terroriste et de l'attaque antisémite les plus graves jamais survenues sur notre sol.»

Quinze personnes ont été tuées le 14 décembre lors de cet attentat commis par deux assaillants qui avaient tiré sur les participants à une célébration de la fête juive de Hanouka sur une plage de Sydney.

Appel a manifester

L'avocat spécialiste des droits fondamentaux Chris Sidoti, membre de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur les violations des droits en Israël et dans les territoires palestiniens, a demandé publiquement le retrait de l'invitation ou à l'arrestation d'Isaac Herzog s'il se rendait en Australie.

Le premier ministre australien Anthony Albanese a commis une «bêtise» en invitant Isaac Herzog, a déclaré Chris Sidoti à l'AFP. «C'était une mauvaise décision, et elle doit être annulée avant qu'il ne soit trop tard». Des militants pro-Palestiniens ont appelé à des manifestations contre cette visite, y compris à Sydney où la police a interdit ces rassemblements. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Trump attaque une journaliste après une question sur l'affaire Epstein
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Marine Le Pen accusée d'être «en zone interdite» risque son avenir politique
Accusée d’avoir structuré un système de détournement de fonds européens, Marine Le Pen joue une partie décisive pour la présidentielle 2027.
La confirmation de la peine de cinq ans d'inéligibilité a été requise mardi par l'accusation contre Marine Le Pen au procès en appel à Paris des assistants d'eurodéputés du Front national, une peine qui l'empêcherait de candidater à l'Elysée en 2027 alors que l'extrême droite a le vent en poupe.
L’article