Israël continue de bombarder le Liban, malgré le cessez-le-feu

Israël

Une frappe aérienne israélienne.Keystone

L'armée israélienne a bombardé le sud du Liban ce mardi. Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 avec le Hezbollah, Israël continue de mener des attaques régulières le visant.
09.12.2025, 06:3709.12.2025, 06:37

L'armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir frappé des infrastructures du mouvement islamiste Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban. Les bombardements israéliens au Liban se sont intensifiés ces dernières semaines malgré un cessez-le-feu.

Les forces armées israéliennes ont indiqué «avoir frappé des infrastructures appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», dont un site de lancement utilisé pour des attaques contre Israël, dans un communiqué publié sur plusieurs réseaux sociaux.

L'armée israélienne a mené une opération en Syrie

Elles disent avoir ciblé également un complexe d'entraînement de la force al-Radwan, une unité d'élite, des champs de tir, des zones d'entraînement aux armes pour divers types d'armes et des structures militaires appartenant au Hezbollah.

Hezbollah affaibli

Malgré un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 avec le groupe chiite pro-iranien, Israël continue de mener des attaques régulières le visant dans ses bastions libanais et d'occuper cinq points frontaliers dans le sud du Liban.

Israël avait menacé au début novembre d'intensifier ses attaques au Liban, accusant le mouvement de se «réarmer». Le Hezbollah a été fortement affaibli par la guerre, avec notamment l'assassinat de son chef historique, Hassan Nasrallah, par une frappe israélienne en septembre 2024 à Beyrouth.

Depuis lors, les États-Unis ont accru la pression sur les autorités libanaises pour désarmer le groupe, un plan auquel le Hezbollah et ses alliés s'opposent en invoquant notamment la poursuite d'une présence israélienne sur le territoire libanais. (ats)

