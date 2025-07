L’Italie impose des règles strictes pour protéger ses villages face au surtourisme. Image: Shutterstock

Italie: interdictions insolites et amendes en perspective à Portofino

Pour préserver son atmosphère, la ville fixe des limites: quiconque flâne torse nu, fait la fête bruyamment ou pique-nique sur la piazza s’expose à une amende.

Marcher pieds nus dans les rues ou se poser en maillot de bain sur la place: ces scènes estivales familières sont désormais interdites à Portofino, joyau balnéaire de la Riviera italienne. A compter de ce mardi, une nouvelle ordonnance municipale bannit toute circulation torse nu dans le centre-ville, mais aussi la consommation d’alcool sur la voie publique – sauf dans les établissements autorisés ou dans des zones spécifiquement aménagées.

La mendicité est également prohibée, même lorsqu’elle reste discrète. Il sera aussi interdit de s’asseoir ou de s’allonger dans les rues, sur les murets, les trottoirs ou dans les parcs. Les personnes stationnant sur les places avec des valises, du matériel de pique-nique ou des enceintes portatives s’exposent à une amende pouvant aller de 25 à 500 euros, selon l’infraction constatée.

Des restrictions ciblant le centre historique

Objectif affiché de la mairie: protéger «la tranquillité et le bien-être des habitants comme des visiteurs» dans ce village côtier prisé. En période estivale, Portofino subit une pression touristique particulièrement forte. Les restrictions resteront en vigueur jusqu’au 30 septembre, et concernent principalement le centre historique et le port.

Ce n’est pas la première fois que la commune prend des mesures strictes. En 2023 déjà, elle avait fait parler d’elle en interdisant de s’arrêter à certains points de vue très fréquentés – officiellement pour des raisons de sécurité, mais beaucoup y avaient vu une manière détournée d’empêcher les selfies.

Ailleurs en Italie, d’autres villes resserrent également la vis face au tourisme de masse: à Capri, les chaussures bruyantes sont proscrites; à Rome, il est interdit de se baigner dans les fontaines; à Florence, manger dans la rue peut coûter cher; à Venise, pique-niquer sur les ponts ou au pied des monuments est interdit. (jah/dpa)