en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Italie

Italie: Un ange Giorgia Meloni créé la polémique

Giorgia Meloni
Cette fresque restaurée dans la basilique San Lorenzo in Lucina, au cœur de Rome, suscite la polémique.afp

Un ange créé la polémique

Une fresque restaurée à Rome fait polémique car un ange ressemble étrangement à la Première ministre Giorgia Meloni, malgré les dénégations de l’artiste.
31.01.2026, 16:4331.01.2026, 17:01

Le visage de la Première ministre italienne a-t-il remplacé celui d'un chérubin? Sur la fresque tout juste restaurée d'une basilique de Rome, la troublante ressemblance avec Giorgia Meloni crée samedi la polémique dans la presse italienne.

La fresque figure dans une chapelle de la basilique San Lorenzo in Lucina, en plein coeur de Rome où des travaux de restauration récents ont été menés, précise le quotidien La Repubblica, qui a le premier révélé l'information.

L'Italie obtient un droit de regard sur le dossier Crans-Montana

A droite d'un buste en marbre d'Umberto II de Savoie, dernier roi d'Italie, un ange portant un parchemin sur lequel figure une carte de l'Italie présente des traits très proches de ceux de la cheffe du gouvernement ultraconservateur italien.

L'artiste bénévole à l'origine de la restauration, Bruno Valentinetti, a démenti dans la presse avoir voulu dépeindre Giorgia Meloni, assurant avoir seulement restauré à l'identique la fresque originale.

L'information a suscité plusieurs réactions politiques, notamment de l'opposition de centre gauche qui a demandé au ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, de saisir la Surintendance de Rome — qui gère, entretient et valorise les biens archéologiques, historiques et artistiques appartenant à la ville — afin de mener des vérifications.

(tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le froid tue aux Etats-Unis
2
Le froid tue aux Etats-Unis
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
La répression en Iran a fait près de 6000 morts, selon une ONG
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
1
Israël annonce une «réouverture limitée» du poste de Rafah
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
«C'est là qu'on entend des explosions»: on a visité Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
1
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro au Brésil
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Nicolas Wadimoff remporte le Prix de Soleure avec «Qui vit encore»
Le réalisateur genevois Nicolas Wadimoff a remporté le Prix de Soleure pour son documentaire «Qui vit encore», qui donne la parole à neuf Palestiniens réfugiés après avoir fui Gaza.
Nicolas Wadimoff vient de remporter le Prix de Soleure avec «Qui vit encore», un documentaire fondé sur les témoignages de neuf Palestiniens, qui ont fui la bande de Gaza. Le réalisateur genevois répond aux questions du Courrier.
L’article