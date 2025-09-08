Giorgio Armani est décédé jeudi dernier à 91 ans. Image: Corbis Entertainment

Giorgio Armani va reposer près de ses parents

Les funérailles du couturier se tiennent ce lundi dans l'intimité à Rivalta, petit village italien qui abrite déjà la sépulture de ses parents. Le secteur sera bouclé pour l'occasion.

Les funérailles du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, vont être célébrées lundi dans le village médiéval de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, bouclé pour l'occasion.

Une soixantaine de personnes seulement, selon le quotidien local Libertà, devrait assister à la cérémonie qui se tiendra à partir de 15h30, conformément à la volonté de Giorgio Armani qui souhaitait des funérailles strictement privées. Elles se dérouleront dans la petite église de San Martino, nichée dans le village médiéval de Rivalta, situé dans le val Trebbia où le styliste a passé une partie de son enfance, selon l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli.

Rivalta, ce lundi 8 septembre. Image: www.imago-images.de

Les environs seront bouclés «pour des raisons de sécurité et afin de garantir la confidentialité des funérailles», ajoute-t-elle dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Giorgio Armani se rendait régulièrement dans cette petite commune située à quelques kilomètres de Piacenza, ville où le créateur de mode est né en 1934.

Il avait notamment ses habitudes au restaurant «L'Antica Locanda del Falco» de Rivalta. Sa propriétaire, Sabrina, a rendu hommage dans un post Instagram à un «extraordinaire créateur de beauté», rappelant le goût du couturier pour les «tortelli piacentini», une spécialité de pâtes de Piacenza.

Le cimetière de Rivalta abrite déjà la sépulture des parents - Maria et Ugo - ainsi que du frère - Sergio - de Giorgio Armani, précise l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli dans son communiqué. C'est à leurs côtés, dans la chapelle familiale, que reposera le styliste, selon plusieurs médias italiens, sans que l'on sache à ce stade s'il a choisi d'être inhumé ou incinéré.

Journée de deuil à Milan

Le groupe Giorgio Armani a indiqué que ses magasins fermeraient lundi à partir de 15 heures jusqu'à la fin de la journée, en signe de deuil. Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a également annoncé une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi, tout comme la maire de Piacenza, Katia Tarasconi.

Samedi et dimanche, environ 15 000 personnes ont rendu un dernier hommage au couturier dans la chapelle ardente ouverte au public dans l'Armani Teatro à Milan, a indiqué un porte-parole du groupe Giorgio Armani. Parmi elles figuraient des personnalités comme l'ancien premier ministre Matteo Renzi, le compositeur Ludovico Einaudi, le président du Napoli FC Aurelio De Laurentiis ou encore les joueurs de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta. (jzs/afp)