en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Italie

Italie: Giorgio Armani va reposer près de ses parents

Giorgio Armani va être inhumé dans l&#039;intimité.
Giorgio Armani est décédé jeudi dernier à 91 ans.Image: Corbis Entertainment

Giorgio Armani va reposer près de ses parents

Les funérailles du couturier se tiennent ce lundi dans l'intimité à Rivalta, petit village italien qui abrite déjà la sépulture de ses parents. Le secteur sera bouclé pour l'occasion.
08.09.2025, 14:3208.09.2025, 14:32
Plus de «International»

Les funérailles du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, vont être célébrées lundi dans le village médiéval de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, bouclé pour l'occasion.

Une soixantaine de personnes seulement, selon le quotidien local Libertà, devrait assister à la cérémonie qui se tiendra à partir de 15h30, conformément à la volonté de Giorgio Armani qui souhaitait des funérailles strictement privées. Elles se dérouleront dans la petite église de San Martino, nichée dans le village médiéval de Rivalta, situé dans le val Trebbia où le styliste a passé une partie de son enfance, selon l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli.

Les funérailles de Giorgio Armani se tiendront dans le ville médiéval de Rivalta, en Italie.
Rivalta, ce lundi 8 septembre.Image: www.imago-images.de

Les environs seront bouclés «pour des raisons de sécurité et afin de garantir la confidentialité des funérailles», ajoute-t-elle dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Giorgio Armani se rendait régulièrement dans cette petite commune située à quelques kilomètres de Piacenza, ville où le créateur de mode est né en 1934.

Qui héritera des milliards de Giorgio Armani?

Il avait notamment ses habitudes au restaurant «L'Antica Locanda del Falco» de Rivalta. Sa propriétaire, Sabrina, a rendu hommage dans un post Instagram à un «extraordinaire créateur de beauté», rappelant le goût du couturier pour les «tortelli piacentini», une spécialité de pâtes de Piacenza.

Le cimetière de Rivalta abrite déjà la sépulture des parents - Maria et Ugo - ainsi que du frère - Sergio - de Giorgio Armani, précise l'Association des châteaux du Duché de Parme, Plaisance et Pontremoli dans son communiqué. C'est à leurs côtés, dans la chapelle familiale, que reposera le styliste, selon plusieurs médias italiens, sans que l'on sache à ce stade s'il a choisi d'être inhumé ou incinéré.

Journée de deuil à Milan

Le groupe Giorgio Armani a indiqué que ses magasins fermeraient lundi à partir de 15 heures jusqu'à la fin de la journée, en signe de deuil. Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a également annoncé une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi, tout comme la maire de Piacenza, Katia Tarasconi.

Des milliers de personnes rendent hommage à Giorgio Armani

Samedi et dimanche, environ 15 000 personnes ont rendu un dernier hommage au couturier dans la chapelle ardente ouverte au public dans l'Armani Teatro à Milan, a indiqué un porte-parole du groupe Giorgio Armani. Parmi elles figuraient des personnalités comme l'ancien premier ministre Matteo Renzi, le compositeur Ludovico Einaudi, le président du Napoli FC Aurelio De Laurentiis ou encore les joueurs de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta. (jzs/afp)

On aime les décryptages mode? Voici:
L'image de cette mannequin dans Vogue suscite la polémique
3
L'image de cette mannequin dans Vogue suscite la polémique
Vous étiez fan d'American Apparel? Vous devriez voir ce documentaire
Vous étiez fan d'American Apparel? Vous devriez voir ce documentaire
de Sven Papaux
Collants filés et flash agressif: l’indie sleaze est de retour
1
Collants filés et flash agressif: l’indie sleaze est de retour
de Margaux Habert
Claire's risque de disparaître
Claire's risque de disparaître
Thèmes
On a trouvé le défilé le plus trash de l'année
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
2
Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié
Pourquoi le meurtre «insensé» d'une Ukrainienne secoue les Etats-Unis
Elle s’appelait Iryna Zarutska. Le soir du 22 août, dans un wagon de la compagnie Lynx Blue Line à Charlotte (Caroline du Nord), un homme, assis derrière elle, a soudain sorti son canif pour le planter à trois reprises, dans le thorax et le cou de la jeune femme de 23 ans. L’affaire, qui est devenue politique, scandalise jusqu’au gouvernement ukrainien. Explications.
Pourquoi? C’est la question qui agite une bonne partie de la planète aujourd’hui, d’Elon Musk au ministère ukrainien des Affaires étrangères. Le 22 août dernier, au soir, une jeune femme a violemment perdu la vie, sans raison apparente. Alors qu’elle voyageait dans un wagon de la compagnie Lynx Blue Line de Charlotte, en Caroline du Nord, en homme à capuche l’a poignardé à trois reprises, par-derrière, avant de prendre la fuite à l’arrêt suivant.
L’article